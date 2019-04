La Junta Electoral descarta a Vox del debate a cuatro de TVE

La Junta Electoral Central (JEC) ha descartado a Vox de la participación del debate a cuatro que TVE quiere emitir el próximo día 22 porque no es "grupo político significativo" a escala nacional.

De este modo resuelve la Junta Electoral el recurso que había presentado la formación de Santiago Abascal contra la decisión de RTVE de organizar en la fecha mencionada un debate entre los cuatro principales candidatos del PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, por ser estos los cuatro partidos con mayor representación parlamentaria de la pasada legislatura y con más altos porcentajes de votos en el territorio nacional.

Vox apeló a una instrucción de la Junta Electoral de 2015 en la que abría la puerta a la participación en tales debates de "grupos políticos significativos".

Pero la JEC, en su acuerdo de este jueves, establece que la formación de Abascal no atesora dicha condición porque no solamente no alcanza el requisito de un número de votos igual o superior al 5 por ciento en recientes procesos electorales, sino que además no lo logra en el territorio al que llega TVE, es decir, a todo el país.

No puede excusarse tampoco en que en los últimos comicios andaluces llegara al 11 por ciento de los sufragios, puesto que en ese caso únicamente podría participar en un debate de la televisión pública autonómica.

Con todo, falta ver cómo se concretarán el formato y las características de ese debate previsto para el día 22 en TVE una vez que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha elegido acudir al de una cadena privada un día más tarde, al que sí se ha invitado a Vox.