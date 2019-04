Jornada 15. Último sprint

Ciudadanos ha cerrado su tercera campaña electoral con expectativas de igualar al PP y poder formar Gobierno y lo ha hecho en Valencia, repitiendo el tándem Albert Rivera-Inés Arrimadas, arropados por los máximos dirigentes del partido, que se han desplazado en bloque a la ciudad del Turia.

LA JORNADA: Después de una Carrera Ciudadana por el Jardín del Turia para apoyar también la candidatura de Toni Cantó a la Generalitat valenciana, la campaña naranja ha concluido con el acto más multitudinario de todos, al reunir a unas 2.000 personas.

EL DETALLE: Rivera ha sido el ganador de la Carrera Ciudadana, de 2,5 kilómetros, triunfo que ha logrado después de que Toni Cantó pisara el freno permitiendo la victoria del "jefe", aunque en realidad han sido unos niños quienes han cruzado primero la meta.

LA FRASE: Sin duda la de Edmundo Bal: "Quiero seguir de campaña y quiero seguir porque me habéis convertido en una estrella del rock and roll. Yo antes me preguntaba que sentiría Mick Jagger cuando sonaban en el escenario los primeros acordes de 'Satisfaction'; pues yo lo he sentido".

LA AGENDA: Jornada de reflexión. Un día de descanso para templar los nervios y respirar hondo antes del domingo.