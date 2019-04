Iglesias replica a Sánchez que frenar a Vox no es solo "votar en negativo"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha llamado en su último día de campaña a frenar a la extrema derecha mediante "la protección de los comunes" que propugna su coalición ya que, ha dicho en referencia al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, "una campaña electoral no puede ir solo de votar en negativo".

El candidato de Unidas Podemos ha llamado hoy en Valladolid por segundo día consecutivo a frenar en las urnas a la formación ultraderechista, a la que prácticamente no había mencionado en sus mítines hasta el final de la campaña.

"Es a través de la protección de los comunes como se frena a la extrema derecha. El problema es que no todos dan las mismas garantías", ha asegurado Pablo Iglesias en referencia al presidente Pedro Sánchez, sobre el que ha vuelto a alertar de que podría aliarse con Ciudadanos si así se lo piden los poderes económicos.

En un mitin en Valladolid, el candidato de Unidas Podemos ha asegurado que, tras dos semanas de campaña electoral, "la gente progresista y también mucha gente que pensaba ir a votar a Pedro Sánchez" se ha dado cuenta de que su voto no es "una garantía" para que se apliquen políticas de izquierdas.

"Porque después llegan los poderes económicos y le dicen: ¡Con el coleta no, con Rivera!", ha dicho Pablo Iglesias en la capital de Castilla y León rodeado de unas mil personas, que no han parado de jalearle con gritos de "sí, se puede" y "presidente, presidente".

Y ha alertado además a los electores de que Albert Rivera no tiene palabra y se unirá al PSOE si es necesario. "¿Pero no conocen ustedes a Albert Rivera? Dijo que no pactaría con Rajoy ni con Sánchez, y pactó con los dos", ha comentado.

Tras decir ayer en una entrevista a El País que no tenía problema con que Podemos entrase al Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha llamado hoy a Ciudadanos a recapacitar y tener una posición "mucho más constructiva" sobre "lo que necesita el país" y la "aportación" que Cs puede hacer a la gobernabilidad.

Pablo Iglesias ha considerado que la única garantía de que se harán políticas de izquierdas en España es el voto a Unidas Podemos. "Esto no es opinable", ha reivindicado Iglesias, que cree que si este acuerdo se lleva a cabo será el más de izquierdas de toda la historia de España.

Pablo Iglesias ha vuelto a hacer una defensa de los artículos de la Constitución Española que protegen derechos y libertades y ha puesto en valor que como consecuencia de esa estrategia ha cambiado el mensaje político de sus adversarios. "¿Habéis visto que ya últimamente no dicen tanto que son constitucionalistas?".

"El artículo más patriótico no es el 155 sino que es el 128, que dice que toda la economía del país está subordinado al interés general", ha dicho Pablo Iglesias en su penúltimo mitin de campaña.

También ha insistido en que ha quedado demostrado que Podemos decía verdades y que "las cloacas del Estado" y "la máquina del fango" trabajaron para que no pudiesen llegar al Gobierno.

"El domingo es un día extraño: es ese día en que el voto de uno de vosotras vale igual que el voto de Botín, de Florentino Pérez o de Villar Mir", ha afirmado Iglesias, que ha confiado en que la mayoría social "que sabe votar" lo haga en defensa de sus intereses y para que haya leyes que les "protejan de una vez".

Junto a Pablo Iglesias han estado en Valladolid Juanma del Olmo, candidato de Unidas Podemos al Congreso, y Pablo Fernández, candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

El líder de Podemos ha tenido también una visita destacada, la de su padre, que en conversación informal con los periodistas ha dicho que desde hace unos días ve a su hijo muy animado y con la sensación de que las elecciones le van a ir bien, mejor de lo esperado.