Iglesias pide "una oportunidad" a los indecisos para llegar al Gobierno

ELECCIONES PODEMOS

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles en Valencia una "oportunidad" a los indecisos para poder gobernar durante una legislatura y "ver si efectivamente pueden cambiar algunas cosas".,"Hay mucha gente en España que todavía no ha decidido su voto, incluso algunos se están preguntando si tiene sentido votar. Es gente que no confía en los políticos, y tienen razón, no hay que confiar en los políticos, en nosotros tampoco. La política no va de confianz