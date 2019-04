Garicano: Albert Rivera ha demostrado que está listo para liderar el país

El candidato de Cs a las elecciones europeas, Luis Garicano, ha afirmado hoy que tras los dos debates a cuatro celebrados este lunes y el martes, Albert Rivera "ha demostrado que es el político que está listo para liderar el país, que tiene una visión de dónde necesita ir España".

"Es la persona que debe liderar el bloque que quiere hacer lo correcto para España, que es mandar a (Pedro) Sánchez a su casa", ha insistido en declaraciones a los medios antes de visitar la Plataforma Solar de Almería (PSA) en Tabernas, donde ha asegurado que el de anoche fue un "debate fantástico" para Rivera.

"Mostró ilusión, mostró reformas, mostró propuestas, mostró ilusión, energía, ánimo por liderar el país, y la valoración que hacemos es muy, muy positiva", ha recalcado.

Sobre su visita a la PSA, Garicano ha sostenido que se trata de un "centro puntero mundial de innovación en energía termosolar, en concentración, del mundo", una materia en la que "España es puntera" y "muestra liderazgo".

"La innovación para nosotros es clave. Hemos sido los que hemos conseguido que este centro no tenga que hacer todo el papeleo que les estaba asfixiando. El bipartidismo asfixiaba a la innovación en España, y asfixiaba en particular a este centro, que recibe dinero de Europa y que no lo podía ni gastar del asfixie burocrático al que lo tenían sometido", ha sostenido.

De esta forma, ha defendido que Cs ha sido el "impulsor de enmiendas en presupuestos que ha llevado a que ese papeleo se elimine, que es crucial".

También ha mostrado el compromiso de su formación con "la lucha contra el cambio climático y pensamos que la energía termosolar es una parte muy importante del futuro".

"Estamos aquí para expresar ese compromiso con la lucha contra el cambio climático y la innovación y para expresar nuestro apoyo a unos investigadores que han sido asfixiados por el bipartidismo, su investigación ha sido sometida a unas trabas burocráticas injustificables que les impide desarrollar un trabajo que es esencial para España y para Europa", ha concluido.