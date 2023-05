García-Page delante de Sánchez: "Con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina"

(Actualiza la NA7090 con más información)

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, ha dicho delante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que siempre levantará la voz cuando los independentistas busquen privilegios "y si esos independentistas en algún momento han utilizado una pistola con más motivo, que con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina".

El pabellón ferial La Central de Puertollano (Ciudad Real) se ha quedado pequeño este domingo para las 1.800 personas que han asistido a un acto de campaña de Pedro Sánchez y Emiliano García-Page junto a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que fue alcaldesa de esta ciudad, y el candidato a la reelección, Adolfo Muñiz.

En su intervención, García-Page ha señalado que él ejerce la "libertad de conciencia" sin implicar a nadie en sus opiniones y ha agregado que siempre le verán en la lucha contra "todo tipo de privilegios", sobre todo cuando los independentistas buscan "arrimar el ascua a su sardina", que viene a ser "que el resto no tengamos lo mismo".

"Yo siempre levantaré la voz, y si esos independentistas, además, en algún momento han utilizado una pistola, con más motivo, que con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina", ha manifestado delante del presidente Sánchez y de la ministra Rodríguez y entre aplausos del público.

El candidato socialista a la reelección en Castilla-La Mancha ha agradecido a "todos" que le permitan "defender esta tierra por encima de cualquier cosa", y tras los gritos de 'Presidente, presidente' por parte de los asistentes ha asegurado que con él "no hay trampa ni cartón" ya que "siempre he puesto, pongo y pondré los intereses de Castilla-La Mancha por encima de los de mi partido y de todos los partidos juntos, que nadie se engañe".

Ha recalcado que Castilla-La Mancha no pide más que el resto pero "no admitiré menos que el resto" y por este motivo lucha contra "los privilegios" que buscan otros territorios: "Puedo decir que todo lo que es bueno para Castilla-La Mancha es bueno para España, y todo lo que es bueno para España es bueno para Castilla-La Mancha, y no sé si esto lo pueden decir en el resto de España".

Por su parte, Sánchez no ha mencionado nada sobre las listas de EH Bildu en su intervención, y tampoco hizo alusión a este asunto en su primer mitin de campaña electoral el sábado en Sevilla.

En el PSOE quieren centrar la campaña para las elecciones municipales y autonómicas de mayo en hablar de su gestión y tienen previsto hacer anuncios como el que ha hecho Sánchez este domingo, al adelantar que el próximo Consejo de Ministros aprobará un plan para que los mayores de 56 años puedan ir al cine los martes por dos euros.

El acto ha comenzado con la intervención de Isabel Rodríguez, que ha pedido, como ya hizo en las elecciones de hace cuatro años, consolidar una "triple alianza" entre las tres administraciones y ha precisado que "necesitamos, para anclar el futuro de esta ciudad, que Sánchez siga siendo presidente de España, Emiliano García-Page de Castilla-La Mancha y Adolfo Muñiz alcalde de Puertollano".

EL AGUA Y EL GEMELO DE GARCÍA-PAGE

Cuando ha pedido una botella de agua para beber durante su intervención, García-Page ha aprovechado para bromear con Sánchez: "Ya sabes que los de Castilla-La Mancha siempre reclamamos agua Pedro, otra cosa no, pero agua... y a cambio de agua damos vino y lo que haya que dar".

Un poco después ha aludido a que su gemelo, Javier García-Page, que también ha acudido a Puertollano, y ha bromeado: "Como Pedro es alto he tenido que venir con otro, hemos tenido que venir dos".