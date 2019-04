García Egea tilda de "cobardía" el no de Sánchez al cara a cara con Casado

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha calificado hoy de "cobardía" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, candidato por el PSOE a ocupar la Moncloa tras el 28A no vaya a enfrentarse en un cara a cara con el del PP, Pablo Casado.

Antes de intervenir en un debate con los cabezas de lista al Congreso por Murcia ha señalado que le resulta "un tanto sorprendente que Sánchez sea el único candidato socialista de toda España que no acepte un cara a cara".

"Sabíamos que no era especialmente valiente ni original en cuanto a sus producciones, pero no que se le da tan bien esconderse, por lo que hasta el final de campaña le vamos a estar pidiendo insistentemente ese debate. Que no lo haga quien se presenta a unas elecciones en mi tierra se llama cobardía", ha concluido.