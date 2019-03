Gabilondo responde a Cs: "No he venido a hacer porciones ni a excluir"

El candidato del PSOE-M a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dicho que no va a "hacer porciones ni a excluir a nadie" después de que Ciudadanos haya anunciado que no pactará con el PSOE en la región porque "no gobernará con extremos".

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, dijo el pasado viernes que no pactarán con el PSOE de Ángel Gabilondo porque "sigue las tesis de Pedro Sánchez" y "apuesta por seguir negociando con independentistas", por lo que "no gobernará con extremos".

Preguntado por este asunto durante una concentración en Montecarmelo para pedir la construcción de un instituto público en este barrio madrileño, Gabilondo ha señalado que en política "hay que poner como prioridad la resolución de los problemas ciudadanos".

"No he venido aquí a hacer porciones ni a excluir a nadie, he venido mas bien a sumar, a incorporar. No diré ni media palabra para excluir a nadie que quiera resolver los problemas ciudadanos", ha declarado.

Gabilondo considera que los ciudadanos necesitan que los partidos se sumen "para resolver sus problemas" y por ello si tiene la "responsabilidad" de formar gobierno hará "todo por sumar para resolver esos problemas".

"Hay expertos en dividir y otros que modestamente trabajamos por unir", ha añadido.

Sobre los independentistas catalanes, ha dicho que es defensor de llegar a acuerdos "dentro de la Constitución y las leyes".

Por ello, en referencia a la instalación de lazos amarillos en apoyo a los independentistas presos en edificios públicos de Cataluña, ha comentado que hay que "cumplir la Constitución y las leyes y por lo tanto atender a lo que diga la Junta Electoral".