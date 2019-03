Figueres quita la pancarta del Ayuntamiento y la cuelga en edificio contiguo

El Ayuntamiento de Figueres ha retirado la pancarta a favor de la autodeterminación que colgaba en el balcón de la fachada y la ha colocado en el edificio contiguo, propiedad de un particular, tras llegar a un acuerdo con éste.

El Ayuntamiento de Figueres ha respondido así al requerimiento hecho el lunes por la Junta Electoral de zona, a raíz de una denuncia presentada por Ciudadanos, que ordenaba que en un plazo máximo de 48 horas todos los Ayuntamientos de la comarca y su Consejo Comarcal retiraran todas las pancartas, símbolos y eslóganes de sus sedes.

En la fachada del Ayuntamiento colgaba hasta el mes pasado, cuando fue sustraída, una pancarta en la que se leía "Libertad presos políticos", y cuando empezó el juicio del "procés" se instaló otra en inglés con el siguiente eslogan: "Self-determination is a right, not a crime" (La autodeterminación es un derecho, no un crimen) .

El requerimiento de la Junta Electoral se centró en "lazos amarillos, pancartas relativas a procesos judiciales en curso de candidatos que se presenten a las elecciones y a la de bandera denominada 'estelada'".

Todo ello, argumentó, con el objetivo de "garantizar en principio de neutralidad política que debe presidir los poderes públicos y más en un periodo electoral en curso".

La resolución llegó a raíz de la petición en tal sentido presentada por Ciudadanos-Partido de la ciudadanía en referencia al Consistorio de Figueres, pero que la Junta Electoral de Zona hizo extensiva a todos los consistorios de la comarca y al Consejo Comarcal, durante el periodo comprendido entre las elecciones Generales y las elecciones Municipales.

Por otra parte, el Ayuntamiento del Port de la Selva (Girona) presentó ayer alegaciones contra el acuerdo de la Junta Electoral porque considera que tiene falta de "motivación".

La Junta Electoral de la zona también dio ayer 48 horas a los Ayuntamientos de Girona y Salt para que retiren las pancartas, aunque desestimó la petición del PPC de obligar a descolgar estos símbolos y las banderas "esteladas" de las calles y otros equipamientos municipales.