Feijóo afea que "ministros turistas" pidan el voto a los gallegos "tras insultarles"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este domingo los desplazamientos a Galicia de "ministros turistas" para ahora pedir el voto a los gallegos "después de insultarles".

En el auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas (Pontevedra), ha criticado que vengan "por aquí para hacer que les importa esto", tras años "insultando a los gallegos e insultando a Galicia", criticándoles por haber dado hasta cuatro mayorías absolutas a Feijóo, al que acusan de no "tener experiencia" puesto que solamente "ha gobernado en Galicia".

"Piensan que somos tontos, y de tontos no tenemos nada", ha dicho el líder de los populares gallegos, sorprendido con "ministros sorprendentes", valga la redundancia, que preguntan a la gente de aquí si está contenta de haber mandado a Feijóo a Madrid.

"No me han mandado. Me han mandado a la Xunta cada vez que se lo he pedido", ha terciado el apelado, y ha añadido que ahora quiere lo mismo para su sucesor, Alfonso Rueda, el 18 de febrero, una jornada en la que hay que posicionarse en ese sentido con total "contundencia".

"Vengo a pedir el voto para los gallegos", "vamos a ello", "vamos hasta el final", ha arengado Núñez Feijóo. "A nosotros nos gustan los contratos indefinidos", y "cuando uno no tiene más intereses que los generales, es cuando puede ser un buen gobernante", ha agregado.

"Aquí vamos a ganar los ganadores", ha presagiado, además, antes de la clausura. EFE

