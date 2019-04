Esteban critica la exclusión del PNV de los debates

El cabeza de lista del PNV por Bizkaia a las elecciones generales, Aitor Esteban, ha criticado que se excluya a su partido de los debates electorales, y ha pedido que, sin su presencia, "Euskadi no sea usada como arma arrojadiza" en estos debates.

En un acto en Balmaseda (Bizkaia), ha criticado la polémica en torno a los debates que ha copado la actualidad informativa los últimos días y ha lamentado que hayan dejado fuera a dos grupos -catalán y vasco- con representación parlamentaria.

"El debate sobre el debate es absolutamente increíble, y reflejo de una forma de hacer política que ni practicamos ni compartimos", ha subrayado.

Esteban ha señalado que "este no es un régimen presidencialista" y, por tanto, "los candidatos del PNV somos tan candidatos como los de los partidos estatales".

En esta línea, Esteban ha denunciado que "una vez más han impuesto su visión sobre España", dejando fuera a otros dos grupos del Congreso, "cuando deberíamos estar presentes en esos debates por derecho".

Así, y tras afirmar que "se hablará de Cataluña sin los partidos catalanes y de Euskadi posiblemente no se hable porque no está el PNV", el candidato ha lanzado también una advertencia: "Exigimos que si hablan de Euskadi sea en clave propositiva y que no la utilicen como arma arrojadiza. Que no utilicen el comodín de ETA, y que no hablen sobre supuestos privilegios, cesiones, Cuponazos... En definitiva, que no usen Euskadi para denostarla".