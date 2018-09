Díaz pide tranquilidad porque las elecciones serán 3 meses arriba o abajo

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido hoy tranquilidad a la oposición porque "ya estamos en la última recta del gobierno" y las elecciones "van a ser tres meses arriba, tres meses abajo", cuando "el clima de los demás partidos no hagan posible" la estabilidad del Gobierno.

Susana Díaz, ha insistido, a preguntas de los periodistas, en que le "queda todavía trabajo y es lo que estoy haciendo" y cree "que es eso lo que quieren los andaluces que haga",

"Cuando ya no sea posible, decidirán los andaluces", ha dicho la presidenta, que ha pedido que "no se pongan nerviosos" porque no va a "atacar a nadie", y lo que quiere "es lo mejor para Andalucía y lo que les pido es tranquilidad a los demás partidos", ha insistido.

Ha asegurado que "lo importante es Andalucía, y lo que sea bueno para Andalucía", y ha destacado que "en eso es en lo que está el Gobierno, y cuando ya el clima de los demás partidos no hagan posible esa estabilidad pues se les dará la voz a los andaluces y se hará así".

"Yo estoy currando, estoy trabajando, estoy buscando lo mejor para Andalucía, además en unas semanas que están siendo importantes", ya que ha anunciado que en el próximo Consejo de Gobierno aprobarán el decreto de gobernanza para una ITI para Jaén, la Ley de Igualdad y la Ley de lucha contra el cambio climático.

"Eso es en lo que estamos, en el trabajo de Andalucía, yo entiendo que otros estén en el adelanto electoral en lo de las elecciones para cuándo, pero yo creo que los andaluces merecen que al limite de nuestra posibilidades hagamos todo lo que les permita mejorar su calidad de vida y su calidad en el empleo y en eso ahí tengo toda la energía".