Díaz Ayuso acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "totalitario"

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de "totalitario", en un mitin celebrado en Madrid en el que ha saludado a "compañeros venezolanos" que "saben lo que es eso".

En el Templo de Debod de Madrid, donde se ha celebrado este acto de campaña presidido por Pablo Casado, Ayuso ha definido a los españoles como "ciudadanos libres e iguales" que están "ahora mismo presos de este Gobierno totalitario".

"Me dicen muchas veces que no diga eso, pero no hay nada más parecido", ha añadido la candidata popular a la Comunidad de Madrid sobre el Gobierno con "tintes totalitarios" de Sánchez, quien, a su juicio, utiliza "todos los medios de la Moncloa contra la oposición" y a quien ha acusado de "utilizar la Semana Santa para que no haya campaña".

Tras esas declaraciones, Ayuso ha saludo a "compañeros venezolanos" que han seguido el acto en los centenares de sillas blancas que han ocupado las inmediaciones del templo egipcio.

"Ellos (los asistentes venezolanos) conocen muy bien ese camino del totalitarismo y nos están advirtiendo (...). Ya perdimos un país, no queremos perder otro", ha apostillado Ayuso.

La candidata a la presidencia de la región ha afeado también en su discurso a su rival de Más Madrid, Íñigo Errejón, a quien ha rebautizado como "Íñigo Torrijón".

"Ahí le tenemos, insultándome a diario, cuando su ocurrencia es imponer, porque todo lo hacen como la izquierda, imponiendo, que en los colegios solo se coma comida local, y me llama a mí paleta", ha dicho.

También ha acusado al candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, de estar "en la madriguera, como Pedro Sánchez", y ha tildado de "cómplice" a la formación socialista de Madrid por "no decir nada sobre la situación en Cataluña".

Ayuso ha agradecido al presidente de su partido la regeneración que ha llevado a las filas de Madrid, y que haya "apostado como nadie" por las mujeres en la política.

El presidente del PP de Madrid y 'número uno' de la lista del PP al Senado por Madrid, Pío García-Escudero, y el candidato de su formación a la alcaldía de la capital, José Luis Martínez-Almeida, también han intervenido en este acto en el que Pablo Casado y su 'número dos', Adolfo Suárez Illana, han sido los protagonistas.

"Pablo, te queremos decir una cosa: Madrid es tu casa y Madrid está con más fuerza que nunca", ha proclamado en su intervención Ayuso, que ha concluido con un: "¡Viva Venezuela libre, viva Madrid, viva el PP y viva España".