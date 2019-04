CPM recurrirá al Contencioso, JEC y el Constitucional para participar el 26M

Coalición por Melilla (CPM) ha anunciado hoy que recurrirá al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, la Junta Electoral Central (JEC) y el Tribunal Constitucional para participar en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, después de que la Junta Electoral de Zona (JEZ) no proclamara su lista por no respetar la paridad entre hombres y mujeres.

Así lo ha anunciado el presidente de CPM, Mustafa Aberchán, en la reunión extraordinaria y urgente a la que ha convocado a toda la militancia tras la resolución que ha dictaminado hoy por mayoría la JEZ en la que consideraba que la vía que procede es la contencioso administrativa "al haberse proclamado ya las candidaturas".

Aberchán, actual líder de la oposición en Melilla, ha asegurado que el partido cree "en la democracia, la Justicia y en el Derecho, y en que no se puede quitar la libertad de un Pueblo".

"No estamos fuera (del proceso electoral), nos quieren echar fuera, que es distinto", ha puntualizado el líder cepemista tras cargar contra la JEZ, de la que ha dicho que sus integrantes ejercen de "árbitros" en unos comicios y, como tales, "deben ser aparentemente imparciales", y también contra el PSOE, que "ha colaborado en este crimen".

Ha considerado que la Constitución orienta a las juntas electorales a "garantizar el derecho supremo a la participación facilitando y no colocando obstáculos", algo que, a juicio de CPM, no ha ocurrido en este caso.

Así, ha relatado que CPM presentó la lista electoral "con más mujeres" en Melilla, 13 de los 25 candidatos, pero la JEZ indicó que no se cumplía la paridad en dos de los tramos de la candidatura, por lo que procedió a cambiar la posición de sus integrantes, sin necesidad de "sacar ni meter a nadie", presentando la nueva lista.

"La secretaria judicial nos dijo que estaba correcto, selló el informe y lo pasó a la JEZ, pero dos días después, la JEZ nos dice que estamos fuera porque había una irregularidad", ha explicado Aberchán, que considera que "no es sensato ni razonable que se castigue a todo un Pueblo en un derecho fundamental de que tenga la opción de votar o no porque no les haya dado la gana de coger un teléfono en media hora".

En cuanto al papel del PSOE, Aberchán ha denunciado que ha sido "un cómplice" porque su representante en la JEZ "ha votado a favor" de que CPM se quedara fuera del proceso electoral, aun cuando ese puesto en dicho organismo, según el líder cepemista, no le correspondía a los socialistas, sino a su partido por ser la segunda fuerza política de Melilla.

Por todo ello, ha dejado claro a la militancia de CPM que ellos son "víctimas" y que tienen que creer en la Justicia y en el Estado de Derecho, al tiempo que ha puntualizado que "bajo ningún concepto se va a aplaudir ninguna reivindicación violenta, sino todo lo contrario".

CPM, formación creada en 1995 y que llegó a gobernar en Melilla entre 1999 y 2000 con el GIL, es en la actualidad la segunda fuerza política en la Asamblea de Melilla y tiene siete de los 25 diputados en esta Cámara.