Comín y Ponsatí viajan por sorpresa a Venecia para visitar la Bienal de Arte

Antoni Comín y Clara Ponsatí, números dos y tres de la candidatura de JxCat a las elecciones europeas, han viajado este sábado por sorpresa a Venecia, para visitar la Bienal de Arte, en el segundo día de la campaña electoral del 26M.

Comín y Ponsatí, que fueron consellers del Govern del 1-O, que huyeron tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 y que ahora forman parte de la candidatura de Carles Puigdemont, estaban acompañados por otros representantes de JxCat, como los diputados Laura Borràs y Francesc de Dalmases.

Después de que la comitiva de JxCat visitara el pabellón catalán en la Bienal de Arte de Venecia, Comín ha afirmado que el conflicto catalán deriva de que España "no ha entendido" que la "esencia del proyecto europeo" es el respeto a la diversidad cultural.

Comín ha afirmado que la esencia de Europa es la "diversidad cultural", y eso es lo que, a su juicio, no "entiende" España.

"En este sentido, España aún no es europea", no lo es "en su alma profunda", porque "no ha entendido aún que la esencia del proyecto europeo es el respeto a la diversidad cultural, y el conflicto político de Cataluña también viene de eso", ha insistido.

Por su parte, Ponsatí ha enfatizado que los tres primeros candidatos de JxCat a las europeas -Puigdemont, Comín y ella misma- pueden circular "con toda libertad" por Europa, menos por España.