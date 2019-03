Colau: Valls y Artadi tienen como objetivo principal echarme de la alcaldía

Por Matilde Pont

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, candidata de Bcomú a la reelección, cree que Manuel Valls (Cs), Elsa Artadi (PDeCAT) y Jaume Collboni (PSC) son rivales que tienen como "principal objetivo" echarla de la alcaldía, que sin embargo no ve en otros candidatos.

"Curiosamente son opuestos entre ellos pero tienen una gran coincidencia, que es que su gran prioridad es echarme a mí", ha afirmado Ada Colau en una entrevista con Efe a dos meses de las elecciones municipales.

La alcaldesa ha señalado que Manuel Valls es "el candidato que las élites han ido a buscar a Francia que, prácticamente, como únicos objetivos tiene que Barcelona sea una capital contra el independentismo y echar a Ada Colau".

"Yo creo que eso es una ofensa a los barceloneses. Esta ciudad necesita propuestas de ciudad y no propuestas en negativo. No tendré ningún reparo en confrontar modelos de ciudad con el señor Valls, que todavía no se qué quiere para la ciudad de Barcelona, aparte de echarme a mí por encargo de las élites", ha insistido Colau.

Sobre la candidata del PDeCAT (antigua Convergència), Elsa Artadi, número dos de la lista que encabezará Joaquim Forn, cuyo futuro político depende de la sentencia del juicio del "procés", Colau ha asegurado que no entiende que "se presente como posible alcaldesa de la ciudad cuando desde la Generalitat no solo no ha beneficiado a la ciudad, sino que la ha boicoteado y la ha perjudicado".

La candidata de BComú ha señalado que la carta de presentación de la exconsellera de Presidencia es que con ella Barcelona "no haya sumado ni un solo mosso", la Generalitat desinvierta en vivienda en la ciudad y ha intentado bloquear "por decreto, sin transparencia y por detrás", la medida del Ayuntamiento de Barcelona para que el 30 % de las nuevas promociones de vivienda de la capital catalana se destinen a vivienda asequible.

"La antigua CDC y el PDeCAT han dicho claramente que quieren conquistar la ciudad de Barcelona para replicar las políticas de bloqueo de la Generalitat y para que el debate independentista esté por delante de las políticas sociales y las políticas municipales", ha denunciado.

"Yo les interpelaría -ha añadido- para saber cuál es su proyecto para la ciudad de Barcelona, espero que no sea el bloqueo que vienen protagonizando en la Generalitat, junto con ERC, donde llevan años de bloqueo sin políticas públicas".

Sobre el partido socialista, la líder de los comunes espera que "rectifique" en breve su posición actual de priorizar "pactar con Valls en Barcelona y en el Estado con Ciudadanos".

A la alcaldesa le "sorprende" que para el alcaldable socialista, Jaume Collboni, que fue teniente de alcalde mientras duro el pacto BComú-PSC en Barcelona, "lo más importante sea echar a Colau" y esté dispuesto a pactar con el resto de fuerzas, excepto la CUP, "un gobierno de concentración" para expulsarla.

"No entiendo esta fijación personal", ha asegurado Ada Colau, que ha expresado su "decepción" respecto a Collboni.

Como ha hecho siempre desde que ganó las elecciones de 2015, la alcaldesa ha asegurado que BComú cree que "Barcelona necesita un gobierno de progreso, de formaciones progresistas, con una amplia coincidencia programática", concretamente, PSC y ERC, y quiere "alianzas estables".

De los republicanos y de su candidato, el veterano Ernest Maragall, ha insistido en que espera una "alianza de progreso" o, como mínimo, "acuerdos lo más estables posibles", aunque su experiencia es que, en ERC, "dicen una cosa y hacen otra"

"ERC siempre ha priorizado pactar con la antigua Convergència y en la Generalitat vemos con qué resultados: política antisocial y de bloqueo y estas son lo último que necesita Barcelona, que ha estado avanzando", ha asegurado su alcaldesa.

"Vemos con preocupación que es importante que nosotros ganemos con amplia mayoría", ya que el liderazgo de BComú "es garantía" de que ERC y PSC se inclinen hacia la parte "más de izquierdas y progresista de sus almas". EFE

