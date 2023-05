Coalición por Melilla ve "correcto" que Anticorrupción investigue el voto por correo

Coalición por Melilla (CPM) ve correcto que la Fiscalía Anticorrupción asuma la investigación sobre la supuesta trama de compra de votos en las elecciones a la Asamblea de Melilla, después de que así lo haya decretado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

A preguntas de los periodistas, la candidata de CPM, Dunia Almansouri, ha dicho que no hay nada que valorar al respecto, pero le parece bien y cree que es correcto que haya otro tipo de instancia que intervenga en este asunto y que se depure lo que se tenga que depurar.

No me puedo oponer a eso, todo lo contrario: me parece correcto, ha insistido la candidata cepemista, cuyo partido había sido señalado en el decreto del fiscal general del Estado por el que encargaba la investigación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Según el decreto, las investigaciones que ha realizado la Policía ponen de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos que habría sido llevada a cabo por varios individuos afines o relacionados con Coalición por Melilla (CPM), que conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada.

La compra de votos se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con CPM en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la Ciudad Autónoma, agrega el decreto la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha dicho que le parece una buena noticia que la Fiscalía o la autoridad judicial quiera intervenir para poder esclarecer unos hechos graves como pudiera ser la posible compra de votos, y es algo muy bueno que se esclarezca todo esto de una vez por todas.

Especialmente porque, además, dimos la voz de alarma, ha agregado Moh para poner de relieve que el Gobierno de España, en coordinación con todos los agentes implicados, ha conseguido este año tener este escenario lo más controlado posible para que no se produzcan posibles fraudes con el voto.

Preguntada por este asunto, la candidata del PSOE, Gloria Rojas, ha dejado claro que no opina absolutamente nada sobre temas judiciales, pero cree que si se ha considerado que tiene que ir a Anticorrupción, sus motivos tendrán.

Ha confiado en que todo siga su curso y que los resultados se vean lo antes posible.

Estas valoraciones se unen a la que ya hizo el viernes el candidato del PP, Juan José Imbroda, que calificó como demoledor el decreto de la Fiscalía General del Estado y ha criticó que el PSOE siga en el Gobierno local con CPM pese a ello.