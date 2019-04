Carmena espera que "todos los partidos respeten la democracia"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha expresado "emoción" al depositar su voto y ha subrayado la importancia de que todos los partidos que obtengan representación "respeten la democracia y estén dispuestos a profundizarla".

"Siempre que hay elecciones, cualquier demócrata se siente muy satisfecho", ha dicho al depositar su voto en el colegio electoral del IES Conde de Orgaz.

Tras recordar cuando votó por primera vez, Carmena ha considerado que todos los jóvenes que tienen "la experiencia de saber lo que es la democracia, sienten emoción".

Una emoción, ha dicho, que se repite cada vez, ya que hay que estar "orgullosos de nuestra democracia", de la que ha añadido que es "importantísimo cuidar" y estar "siempre muy dispuestos a cumplir con todas nuestras obligaciones cívicas".

Preguntada por la posible entrada de Vox en el Congreso, ha dicho que "es siempre positivo que haya distintas opciones políticas en nuestra sociedad".

Pero "es importantísimo que todas las opciones políticas respeten la democracia, estén dispuestas a profundizarla, y eso significa que sean posturas tolerantes, preparadas para el diálogo, para la aceptación del otro", porque esta es "la esencia de la democracia".

No puede ser que lo que uno defienda "pretenda excluir a los demás. La idea profunda de la democracia es siempre la tolerancia, la escucha y el diálogo", según Carmena que espera que así lo hagan los partidos que obtengan representación. "Que todos actúen en el marco del diálogo y la escucha del otro", ha agregado.

La alcaldesa no ha querido "dar pistas sobre lo que ha votado hoy no es conveniente", pero ha añadido que "se puede suponer" conociendo cuál es su "planteamiento personal", por lo que haya dicho en otras ocasiones respecto a otras alternativas políticas.

Sobre la próxima campaña a las autonómicas y municipales, a Manuela Carmena no le "gusta que se plantee con descalificaciones, con insultos", ya que dan "mala imagen".

La democracia "es diálogo. Dialogar no es descalificar ni rechazar al otro. Los partidos deben buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Puede parecer una inquietud un poco ingenua, pero no lo es", ha explicado.

"Porque después todos ven y los medios de comunicación lo recogen, que quienes han estado enfrentándose abiertamente -algo que es fundamentalmente un teatro- después saben que se tienen que poner de acuerdo", ha dicho.

Se ha declarado "sorprendida" por algo ocurrido estos días, cuando el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid "no daba importancia a que hubiera habido otra persona que ahora está en su partido", que antes hizo "muchas descalificaciones" en contra de ese partido, y que "trataba de explicar que eso era normal en los debates".

A juicio de Carmena, este tipo de hechos "no es normal. Eso lo único que genera es confusión y odio en la ciudadanía".

Preguntada si una victoria de la izquierda en las generales podría movilizar a la derecha en las municipales, en contra de la candidatura de Más Madrid, Carmena ha contestado que no le preocupaba, ya que "lo bonito de la democracia es que cada cuatro años, cuando se ha tenido la responsabilidad de gobierno, hay que recoger la opinión de los demás".

"Veo los resultados de las elecciones como una evaluación. Si la mayor parte de los ciudadanos quieren que nos quedemos, nos quedaremos. Si quieren que nos vayamos, nos iremos, independientemente de las estructuras tan teatrales y tan de etiquetas a las que me refería", ha concluido.