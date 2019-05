Carmen Calvo: La derecha no sabe cómo funciona el artefacto del feminismo

ELECCIONES PSOE

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha llamado este miércoles en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) al voto socialista frente a las derechas que considera que "solo son una" y que no saben cómo funciona "el artefacto del feminismo".,"Le da vueltas pero no sabe cómo se abre. Es como cuando te compras una cosa y no tiene el manual de instrucciones", ha comparado en un acto público en la localidad natal del presidente aragonés,