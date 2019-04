Cantó: Es indispensable que yo gobierne en la Comunitat y Rivera en España

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, afirma que es "indispensable" no solo que él gobierne la Comunitat tras el 28 de abril, sino que Albert Rivera lo haga en España, lo cual permitiría resolver problemas como la financiación autonómica.

Cantó señala en una entrevista con la Agencia Efe que los valencianos se van a movilizar estas elecciones porque "necesitan un nuevo Gobierno valenciano y porque son conscientes de que esta situación es insostenible", y se muestra "convencido" de que van a "echar con los votos al tripartito valenciano" de la Generalitat.

Asegura que se ve como el próximo president de la Generalitat, porque está convencido de poder hacerlo "mucho mejor de lo que se ha hecho hasta ahora", y que es "consciente de que esto ya no va de un partido único gobernando", por lo que espera que en la Comunitat se pueda hacer un Gobierno a la andaluza, pero encabezado por él.

Replicar ese Gobierno, añade, significa que el PP y Cs firmen un pacto que lidere el partido naranja con las 25 reformas de Andalucía, que son "completamente exportables", a las que se puede añadir "alguna cosa", como "recuperar ciertas libertades" que a su juicio se han "arrebatado" a los valencianos.

Preguntado sobre si se repensará su afirmación de que no pactará con los socialistas valencianos, insiste en que no pactará "con el PSC valenciano", y asegura que habrá "muchísimas líneas rojas" para pactar: "Todo aquel que no esté dispuesto a apoyar nuestras medidas estará tras una línea roja que yo no traspasaré".

Sobre si Vox entraría en esas líneas rojas, señala que todo aquel partido, "se llame como se llame", que no firme sus medidas relacionadas con "devolver la libertad a los valencianos", modernizar la economía o mejorar la educación, se toparía con esas barreras.

Cantó explica que en la campaña electoral aspira a convencer a los valencianos que están "tan cabreados por lo que les está haciendo ahora el tripartito y por lo que les hizo el PP durante tanto tiempo que están pensando en votar al populismo de izquierdas o de derechas".

Asegura que se siente "muy respaldado" por Albert Rivera y por Inés Arrimadas, quienes ya han estado en la Comunitat "y volverán a menudo en campaña" porque saben que esta comunidad es "muy importante" y no ha sido tratada "como merece". Y añade: "Me siento fuerte aquí, creo que vamos a sacar un muy buen resultado".