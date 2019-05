Calvo ve "pueril" que independentistas usen tribunales como les viene bien

ELECCIONES EUROPEAS

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ve "absolutamente inentendible" y "un poco pueril" que los independentistas critiquen a España de que "no es una democracia" ni tiene "una Justicia garantista y democrática", cuando los tribunales no les dan la razón, y luego los utilicen "cuando viene bien".,"Parece un poco pueril que cuando te dan la razón te parezca bien y, cuando no, te parezca mal", ha afeado Calvo sobre las declaraciones tras la resolución