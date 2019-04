Calvo acusa a Cs de estar "a las órdenes" de "fascismo en estado puro" de Vox

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha lamentado este miércoles que Cs y su líder, Albert Rivera, hayan "cambiado de posición" en los últimos años "de una manera irreconocible" hasta el punto de ponerse en Andalucía "a las órdenes de Vox", formación que ella asocia al "fascismo en estado puro".

Calvo, número dos de la lista del PSOE al Congreso por Madrid, ha calificado así en declaraciones a los periodistas al partido de Santiago Abascal en alusión a las declaraciones realizadas ayer en un mitin por su candidato a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, sobre que el domingo llegarán a las Cortes "los legítimos representantes del pueblo español".

"Cuarenta años de democracia no los puede destrozar la ultraderecha española diciendo semejantes barbaridades", ha agregado la vicepresidenta antes de advertir de que la connivencia entre Ciudadanos y Vox no es "una amenaza", sino "una certeza", dado que "en Andalucía la política la dicta la extrema derecha".

A juicio de Calvo, Rivera demostró en el debate retransmitido anoche por Atresmedia que está "muy lejos de ser un líder político con el que se puedan hacer acuerdos", al dejarse llevar por sus "nervios" e "incapacidad para escuchar", y volvió a "dar pruebas más que suficientes de su propio fondo personal".

Igualmente ha censurado la postura de Cs de que "no tiene nada que acordar con un partido tan solvente, tan experimentado y tan garante del orden constitucional como es el PSOE".

Del candidato del PP a la Presidencia, Pablo Casado, Calvo ha dicho que "siguió mintiendo con todos los datos" y que "tiene que rendirle cuentas a este país de la corrupción de su partido".

Ha recordado, asimismo, que "al partido al que le hicieron un referéndum ilegal y le hicieron leyes para desconectar a Cataluña de España" fue el PP, al que ha exigido que explique si lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 "lo habían pactado o no, lo habían hablado o no, lo sabían o no".

La vicepresidenta ha defendido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fue el claro ganador del debate, puesto que "intentó lo mismo que intenta cada día, que la campaña esté en las propuestas", y dejó claro "quién tiene fondo personal y político para gobernar España y quién no".

"Los populismos son peligrosos porque prometen lo que no cumplen", ha alertado Calvo, quien este miércoles ha visitado a las integrantes del equipo femenino del Estudiantes junto al candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, José Vicente, Pepu, Hernández.