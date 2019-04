Borrell advierte del "riesgo" de un "Estado totalitario" tras las elecciones

ELECCIONES PSOE

El cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Josep Borrell, ha subrayado el "riesgo" que existe de que tras los próximos comicios se derive hacia un "Estado totalitario" si no se es capaz de construir "sociedades abiertas" que no estén "cohesionadas".,En su primera intervención en un mitin como candidato socialista, Borrell ha subrayado la necesidad de "construir sociedades cohesionadas, porque, si la sociedad abierta no está cohesionada, derivará hacia un Estado