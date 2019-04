Aznar pide "agrupar el voto en el PP, que es el único que puede ser Gobierno"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar, ha pedido en un mitin del PP en Burgos "agrupar el voto en lo que en este momento es alternativa y puede ser Gobierno y solo puede serlo el Partido Popular".

En un espacio abarrotado en la tercera planta del Fórum Evolución de Burgos, Aznar ha asegurado que la "hoja de servicios" del PP es la más brillante y mejor que la de ningún otro partido en España.

Aunque no ha mencionado ningún otro partido, Aznar ha insistido en que "la fragmentación es una gravísima enfermedad" y ha apelado a la unidad y la agrupación del voto en el PP, como alternativa a un Gobierno de Pedro Sánchez.

En su opinión, el "problema esencial" de España se llama "secesión" y la izquierda, ha dicho, está dispuesta a "vender España" por seguir gobernando.

En este sentido, se ha preguntado "hasta cuándo vamos a seguir tolerando que los golpistas sigan al frente de las instituciones catalanas y que vulneren la Constitución todos los días".

Aznar se ha mostrado convencido de que si Pedro Sánchez vuelve a gobernar en España "indultará a los golpistas catalanes si son condenados y habrá una consulta para la autodeterminación de Cataluña"

"No es un peligro posible, sino una certeza", ha afirmado el ex presidente del Gobierno.

Para Aznar, lo que se elige el próximo domingo no es el Gobierno para los próximos cuatro u ocho años, sino "el rumbo histórico que tomará España".

En su opinión, lo que está en juego es la unidad de España y el mantenimiento del "legado de la transición, plasmado en la Constitución".

El ex presidente del Gobierno ha ironizado con las palabras que ha repetido Pedro Sánchez los últimos días (falso es falso, no es no y nunca es nunca) y ha añadido, "una mesa es una mesa, un micrófono es un micrófono y un caradura es un caradura".