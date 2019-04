Aznar: Si no se interviene Cataluña, el golpe de Estado acabará con España

ELECCIONES PP

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha señalado este jueves que hay que intervenir la autonomía catalana ante lo que considera un golpe de Estado, ya que, si no se hace, "se llevará por delante a España".,Aznar, que ha presentado su libro "El futuro es hoy" en un coloquio en Tomares (Sevilla), ha indicado que "o se desarticula el golpe de estado o no podremos convivir con él", ya que cree que no se puede permitir que sus "inspiradores" sigan gobernando.