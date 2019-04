Ayuso no descarta gobernar con Vox en la Comunidad de Madrid

La candidata del PP para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no descarta gobernar con Vox en la región si esta formación lo exigiera como condición para apoyar su posible investidura como presidenta.

"Quiero gobernar y si la mayoría parlamentaria me pide eso...", ha dicho preguntada por esta cuestión en un desayuno informativo donde ha sido presentada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del PP.

"Eso no lo tenemos que decidir ningún partido ahora, no tenemos que estar regalando vicepresidencias ni consejerías ni puestos. Cuando se abran las unas, las urnas nos dirán cómo estamos, cómo nos encontramos, qué han querido (los ciudadanos) y a partir de ahí seré consecuente. No le digo que no a nadie", ha añadido.

Por otro lado, Ayuso ha comentado que si no dieran los números tras las elecciones autonómicas le "gustaría" suscribir en la Comunidad de Madrid un pacto 'a la andaluza', es decir un Gobierno de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox.

"En Madrid no tengo líneas rojas, tengo líneas azules, que es creer y defender con convicción la Constitución, las autonomías y en concreto la de Madrid, y seguir siendo parte de Europa", ha declarado.

La candidata ha recalcado además su "compromiso de no subir los impuestos y seguir permitiendo esa libertad que nos ha dado tanta prosperidad en Madrid y nos hace ser una comunidad única".

"Miro a los lados y todos los partidos que quieran remar en la misma dirección son nuestros aliados", ha apuntado.

Pese a considerar que el pacto que ha hecho el PP en Andalucía es "bueno", ha señalado que "la situación de alarma que tenía Andalucía no es la que tiene Madrid".

"Madrid no tiene ninguna", ha afirmado.

Ayuso cree que "a Madrid lo que no le sienta bien es el socialismo", ya que ha sostenido que en las administraciones donde ha gobernado el PSOE "lo único que ha hecho ha sido empobrecer, dividir y lastrar".

"Tengo la mano tendida para pactar con los demás partidos", ha insistido, aunque aspira a ganar "por una inmensa mayoría" que le permita "no desdibujar" su programa y cumplir todos sus compromisos.