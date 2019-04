Álvarez de Toledo dice que Sánchez es la cabeza de la involución democrática

La candidata del PP a las generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho hoy que el presidente del Gobierno y aspirante socialista a la reelección, Pedro Sánchez, es "la cabeza de la involución democrática" en España.

La candidata ha hecho esta reflexión durante la presentación de la reedición del libro "Las armas y las letras", del escritor leonés Andrés Trapiello, coincidiendo con la festividad de Sant Jordi.

Álvarez de Toledo ha lamentado que en la situación política actual se pretenda "dar a entender que hay dos bandos equiparables: uno constitucionalista y uno de extremistas, separatistas y rupturistas", y que el socialismo de Pedro Sánchez se sitúa "en el punto medio".

"Es una inmensa falacia. No hay dos bandos equiparables. No hay un punto medio entre Constitución e involución (...) Lo que hay es una batalla no ideológica, sino prepolítica, entre quienes defendemos la democracia y entre quienes trabajan para su destrucción", ha dicho.

Y acto seguido ha sentenciado: "Quienes no estén activamente en defensa de la Constitución, están del lado de la involución, porque (Pedro) Sánchez es la cabeza de la involución democrática", ha insistido.

Por otra parte, la candidata ha opinado que "el guerracivilismo es el principal lastre de la democracia" en España y que ha sido también "fundamental en la deriva de Cataluña", ya que su "decadencia" no se entiende sin este factor, ha apuntado.

La presentación de esta reedición de la obra de Trapiello ha servido tanto al escritor como a Álvarez de Toledo y al profesor de la Universidad de Barcelona Félix Ovejero para hacer un balance crítico de las políticas de memoria histórica aplicadas en España.

Ovejero ha defendido el "afán de verdad" que debe tener cualquier historiador, y ha lamentado que algunos historiadores en Cataluña se hayan puesto al servicio "de la construcción del mito nacional".

Por su parte, Trapiello ha dicho que la idea ampliamente extendida de que "los grandes intelectuales estaban con la República es una de las mayores falsedades" que se han dicho a propósito de la cultura durante la Guerra Civil.