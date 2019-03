Alonso: El proyecto del PP busca recuperar el entendimiento y el desarrollo

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado este domingo que el proyecto de su partido es "para recuperar la senda del entendimiento, el crecimiento económico y el desarrollo social" frente a la "división" que, a su juicio, caracteriza las propuestas del PNV y del PSOE de Pedro Sánchez.

Alonso ha protagonizado esta mañana en Bilbao un acto electoral junto a la candidata del PP a diputada general de Bizkaia, Amaya Fernández, y la aspirante de la formación a la Acaldía de la capital vizcaína, Raquel González.

El presidente del PP vasco ha señalado, en alusión al terrorismo de ETA, que su partido "sabe lo que es luchar por la libertad y la convivencia" y ha añadido que para vivir en convivencia "no puede haber ciudadanos de primera y de segunda" como pasa "en Bilbao y el País Vasco y quieren que pase en España".

En Bilbao, según ha dicho, si no eres nacionalista "lo pasas mal" y "si vas a una entrevista de trabajo y no ocultas que no eres nacionalista, no te cogen".

Alonso, que ha abogado por una sociedad en la que los no nacionalistas puedan vivir "tan cómodos" como los nacionalistas, ha advertido de que "esa división es la que plantea Sánchez en España" al defender que "tú tienes que tener estas ideas y no puedes tener otras".

El dirigente popular ha considerado que las próximas elecciones generales son "una oportunidad" para que los ciudadanos digan a Sánchez que "no ha defendido la solidaridad de los españoles y la soberanía de la nación", además de no trabajar "por la concordia, sino para dividir".