Alonso (PP) pide dar "un toque de atención" a Sánchez y al PNV el 26M

El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, ha destacado este jueves que las elecciones del 26 de mayo son una "segunda oportunidad" y la ocasión para "dar un toque de atención" a Pedro Sánchez y al PNV.

En el acto de apertura de campaña celebrado en Bilbao, Alonso ha reconocido que las elecciones generales "no fueron bien" para el PP, pero tampoco para España porque ganó el PSOE y cuando gobiernan los socialistas "en España las cosas van mal y ya tiene mala pinta, están ya pensando en si Podemos entra en el Gobierno o no".

Por ello, ha sostenido que estas elecciones son una "segunda oportunidad" para "dar una vuelta a la situación".

"Es un voto para dar un toque de atención a Sánchez, decirle que no tiene un cheque en blanco de los españoles, que tiene que consensuar, tiene que frenar y gobernar para todos. Ahora -ha añadido- hay mucho más motivo para votar al PP y decirle 'has ganado pero hasta aquí, no te pases".

También ha reclamado dar otro toque de atención al PNV y decirle que no puede apoyar a un gobierno socialista con Podemos, aunque eso le permita ser más influyente en Madrid, porque supone un "riesgo" para la economía.

Alonso ha reclamado "rebeldía" para decir "las cosas incómodas" y denunciar los problemas que hay ante un PNV que presenta una Euskadi y una Bizkaia y un Bilbao "bonito".

"No quiero un País Vasco con un partido que lo domina todo, ni un PSE que se pliega a todo, no nos resignamos, hay que decir a la gente que sea rebelde y tenga valentía", ha clamado.