Alcalde de Errenteria invita a Rivera a conocer la "realidad" del municipio

El alcalde de Errenteria, Julen Mendoza, de EH Bildu, ha invitado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a visitar de nuevo la localidad, aunque "fuera de periodos electorales y sin actos de campaña", para conocer "la realidad" de un municipio del que cree que se ha ofrecido una imagen "tergiversada" tras el boicot al mitin de Albert Rivera.

"Si quiere construir un futuro sobre el respeto y la libertad, le esperamos en Errenteria", dice Mendoza en una "Carta abierta a Albert Rivera" que publica este jueves El Diario Vasco, en la que habla del "difícil y complicado camino" emprendido en el pueblo para construir "la paz y la convivencia" con la participación de "la totalidad" de los partidos representados en el Ayuntamiento.

El regidor señala que el dirigente del partido naranja "no preguntó, no quiso saber, no se preocupó si el acto que se celebraba dificultaría el camino ya muy difícil de la reconstrucción social".

"Simplemente vino y quiso dar una lección a un municipio que pasó del ser el símbolo de la violencia a ser el símbolo de la convivencia y la paz hace ya unos años", agrega Mendoza, quien ha seguido "con gran atención" las palabras que pronunció Rivera en ese acto, en el que los miembros de Ciudadanos fueron insultados y acosados y tuvieron que abandonar el pueblo protegidos por la Ertzaintza.

El alcalde de la coalición independentista cree que Rivera "no se percató" de que Errenteria "ya está en proceso de construcción de su propia libertad", que es "un proceso colectivo compartido, que no es fácil pero que está dando sus frutos".

Destaca que "ya hace unos cuantos años" que la localidad "solo mira al pasado para ayudar a cerrar heridas que ayuden a su vez a construir el futuro", y advierte de que, "por mucho que todavía sea frágil", no permitirán "hacer peligrar" lo construido.

"Esa era mi preocupación por el pasado domingo, que lo construido no peligrara. E hicimos un especial esfuerzo para que eso no ocurriera. Y ahora volvemos a estar con el nombre de nuestro municipio en todos los medios de comunicación, con una imagen tergiversada, y con el riesgo de hacernos retroceder a tiempos pasados", recalca.

Mendoza agrega que no quieren volver al pasado "porque ha sido demasiado duro", pero que no volverán a él "porque la determinación del municipio ya no tiene vuelta atrás".

Rivera presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía para que investigue los sucedido en Errenteria el pasado domingo, en la que acusa a la izquierda abertzale de estar detrás del acoso sufrido por militantes y simpatizantes de su partido.