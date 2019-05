Alcaldable de Terrassa Jordi Ballart suspende su actividad por "juego sucio"

El exalcalde de Terrassa y candidato a la alcaldía por la plataforma Tot per Terrassa, Jordi Ballart, ha anunciado que suspende sus actividades públicas por la campaña de juego sucio contra su persona y ver cómo procede a partir de ahora.

Jordi Ballart ha situado esta situación de desprestigio en el "entorno socialista", aunque el PSC ha hecho público un comunicado en el que niega cualquier acusación en este sentido.

En un comunicado, la plataforma asegura este lunes que Ballart está "cansado de las muchas mentiras que inventan desde el entorno socialista y de la campaña de desprestigio que están creando y asegura que no piensa entrar en su juego".

Por este motivo, el candidato ha anunciado mediante un comunicado que detiene todas su actividades previstas para las próximas horas o días para analizar la situación y ver cómo procede a partir de ahora.

Ballart militó en el PSC hasta el año 2017, cuando rompió el carné y dejó la alcaldía de la ciudad, al discrepar del apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"Saben que pueden perder la tercera ciudad de Cataluña y tienen pánico porque sólo les interesa mantener el poder, ha señalado el candidato independiente, asegurando que lo han amenazado, y prevé que la campaña de difamación se intensificará en los próximos días".

Ésta no es la política que quiero para mi ciudad, ni las campañas electorales, ha puntualizado el alcaldable de Tot per Terrassa, que mañana no acudirá al debate de candidatos que ha organizado la patronal Cecot.

Por su parte, y también a través de un comunicado, el PSC de Terrassa ha negado tener nada que ver en cualquier campaña de difamación de quien en su día fue miembro de sus filas y sucesor de Pere Navarro en la alcaldía de Terrassa.

Acusar de este modo a una formación política democrática para intentar sacar rédito electoral nos parece una mala estrategia, no toleraremos que constantemente se nos sitúe como instigadores de falsas conspiraciones, ya estamos cansados de su victimismo, apuntan los socialistas en su nota.