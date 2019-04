Aguirre: los responsables del 28A somos quienes estamos dentro del PP

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha dicho sobre la "derrota importante" del PP que "no hay que echar las culpas a nadie", sino que la responsabilidad la tienen "quienes estamos dentro del PP" por no haber "sido capaces de frenar la desbandada de votos que ya se había producido con Mariano Rajoy".

En su intervención este martes en "El programa de Ana Rosa" en Telecinco, ha considerado que "las elecciones del 26 (de mayo) van a ser diferentes" y se ha declarado "convencida" de que los votos del PP que han ido a Vox "volverán".

Una causa de la derrota sería que, "igual que en 2016 Mariano Rajoy agitó el fantasma de Podemos y eso le fue bien para asumir unos resultados que habíamos tenido en 2015, ahora han agitado el fantasma de Vox como si fuera un partido anticonstitucional, que en mi opinión no lo es, aunque de él me apartan algunas cosas pero me unen muchas otras", ha dicho.

Ahora, lo que tienen que hacer los tres partidos del centro y la derecha "es hablar mucho y tener en cuenta que, si seguimos así de divididos, nunca los ciudadanos que quieren defender la libertad, la propiedad, que creen de verdad en que la unidad de España es importante, van a tener un gobierno. Porque divididos nunca vamos a poder gobernar", ha añadido.

Sobre las autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, ha subrayado que "el centro y la derecha han ganado en Madrid; lo que pasa es que Ciudadanos nos ha sorpasado. Vamos a ver qué ocurre, pero creo que los madrileños están muy hartos de este gobierno que tiene a la ciudad tan sucia".

Aguirre ha subrayado que "no hemos sido capaces de frenar la desbandada de votos que ya se había producido con Mariano Rajoy. No se le puede echar la culpa a Pablo Casado. Esa desbandada, estoy segura que, como las bandadas de pájaros, al final vuelve al PP. Estoy convencida".

La expresidenta madrileña ha destacado que su vocación "es ser tertuliana", una posibilidad que ella ya ha expresado a Telecinco, y que espera coincidir en esta faceta con Juan Carlos Monedero, porque le "gusta debatir".