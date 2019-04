Ábalos descarta que Sánchez vaya a buscar el apoyo de ERC

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartado este lunes que su partido vaya a buscar el apoyo de ERC con el fin de sumar una mayoría de gobierno que incluya a Unidas Podemos.

Ábalos, en declaraciones en Telecinco, ha afirmado que la "ambición" del líder socialista, Pedro Sánchez, ha sido siempre gobernar en minoría como ya hizo en la anterior legislatura con 84 diputados, aunque esta vez, con 123 escaños.

"Siempre hemos aspirado, lo hemos dicho en campaña, que queríamos un proyecto autónomo y nos gustaría que así fuera, pero entendemos que hay que buscar acuerdos", ha manifestado el dirigente del PSOE.

Ante la posibilidad de formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, como ha planteado su líder, Pablo Iglesias, Ábalos ha apuntado que no daría una mayoría absoluta ya que la formación morada tiene 42 diputados.

Respecto a la posibilidad de encontrar el resto de apoyos en ERC, que ha obtenido 15 escaños, el secretario de Organización del PSOE lo ha descartado.

"Por ahí no entramos en su momento, dijimos que no íbamos a entrar y no vamos a entrar", ha garantizado Ábalos.

Ha subrayado que ahora "toca administrar con la tranquilidad debida" la victoria en los comicios y explorar los apoyos para una investidura, pero "sin precipitarse".

A su juicio, el PSOE "no está precipitado a hacer un acuerdo de gobierno en estos momentos" y su objetivo es "hablar de programas y de propuestas".

"Pero de la formación de gobierno nos parece muy prematuro de momento. Vamos a ir con tranquilidad, administrando los tiempos convenientemente y pensando, sobre todo, en dotar a este país de la estabilidad necesaria y poner punto final a unos años de incertidumbre e inestabilidad", ha añadido.

Respecto a un posible pacto con Ciudadanos, con el que el PSOE sí sumaría mayoría absoluta, lo ha visto difícil porque la reflexión que está haciendo la formación morada de no dar ningún apoyo a Sánchez es "inadecuada" y se mantiene en la "radicalidad".

Ábalos se ha mostrado partidario de que en la Comunidad Valenciana se repita el llamado Pacto del Botànic, con Compromís, como socio de gobierno, y con Podemos, prestando apoyo parlamentario, al haber sido "el mandato" de la ciudadanía.

"Ha sido una experiencia positiva que cabría repetir. Ha dado mucha estabilidad en la Comunidad Valenciana, pese a todos los augurios. La cosa ha funcionado, no se ha producido ninguna crisis en este tiempo. La Comunidad Valenciana ha sido una referencia de estabilidad y confianza", ha opinado Ábalos.