Tenso rifirrafe entre Arrimadas y Rufián por hacerse el 'niño bueno' fuera de Cataluña

El debate de Televisión Española (TVE) entre Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Irene Montero (Unidas Podemos), María Jesús Montero (PSOE), Gabriel Rufián (Esquerra Republicana de Cataluña), Aitor Esteban (Partido Nacionalista Vasco) e Inés Arrimadas (Ciudadanos) ha dejado muchos titulares.

Uno de los momentos más tensos del debate se ha producido en el inicio del bloque de política territorial. En este, cuando Inés Arrimadas ha tenido su turno de palabra, la representante del partido naranja ha afirmado: "Llevamos desde 2006l. advirtiendo de que esto (proceso independentista) iba a pasar. PP y PSOE se reían y seguían pactando con los nacionalistas. Nos han dejado solos. Lo peor es ahora ver a Sánchez teniendo de socios a quienes han dado un golpe de Estado". Después de esto, Arrimadas continuaba: "Sánchez es un peligro, hay que echarle de la Moncloa".

Unas declaraciones que no han dejado indiferente a Gabriel Rufián (Esquerra Repúblicana de Cataluña), quien ha aprovechado para replicarle: "Inés, modérate que el PSOE no te va a hacer ministra". Pero Arrimadas volvía a la carga. "Yo soy más moderada que tú desde que nací, chaval", le respondía ella, quien también lo ha tildado de "niño bueno que en Cataluña dice que España o los andaluces les roban...". A lo que el diputado de ERC ha contestadoo que no ha dicho que España les roba. "Nos roba Rato, Millet, Bárcenas".