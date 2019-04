Casado brilla en el 'minuto de oro': "Me comprometo a dejarme la piel por el futuro de España y de sus hijos"

Tiempo de lectura: 3



El presidente Pedro Sánchez ha perfilado en su minuto de oro del debate de Atresmedia sus dos certezas: que "si el PP, Cs y Vox suman mayoría el 28 de abril, harán en España lo que han hecho en Andalucía", y que el único partido que puede ganarles es el PSOE. "Estamos muy cerca. Les pido que lo digan alto y claro votando al PSOE", ha concluido Sánchez el debate, después de pedir a los ciudadanos, como también hizo ayer en el debate de RTVE, una "enorme moción de censura social" para frenar la desigualdad, la confrontación y la corrupción.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este martes el apoyo para su partido el 28A ya que es necesario "unir el voto porque si no se dividirá a los españoles" y ha advertido de que si se dispersa el voto "constitucionalista" entre Vox y Ciudadanos eso beneficiará a Pedro Sánchez. En el último minuto del debate a cuatro de Atresmedia, Casado ha asegurado a los electores que "el único valor seguro" es el PP si quieren "de verdad" un cambio.

Por eso, ha pedido el voto para "defender sin complejos la unidad nacional" y se ha comprometido ante a los posibles votantes "a servirles" y "dejarse la piel por lo que más importa" como es el futuro de los hijos y el destino de España. "No les voy a defraudar", ha concluido en este 'minuto de oro' que ha iniciado recordando que hace nueve meses se presentó para renovar el PP y recuperar la confianza en torno al partido que "más ha hecho por España" y que ha "derrotado a ETA, parado el Plan Ibarretxe y el golpe de Puigdemont".

El candidato a la presidencia del Gobierno de Ciudadanos, Albert Rivera, ha utilizado su último minuto para recordar los valores de esfuerzo y de libertad que le han inculcado sus padres y recalcar que los españoles son "también su gran familia" y que juntos son "imparables y más fuertes". Tras insistir en que está orgulloso de ser catalán y español, Rivera ha hablado también de su hija, Daniela, que cumple ahora ocho años, para defender que hay que mirar hacia adelante: "Nuestros hijos son el futuro", ha dicho. Ha afirmado, además, que quiere ser el presidente "que piense en el futuro de España" y ha pedido el voto para que el 28 de abril se pueda hacer historia.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha recordado este martes a los electores que "cuando la gente se mueve, cambian cosas" y les ha dicho que, pese a los poderes, son ellos los que escribirán la historia en las elecciones de este domingo. "La historia no está escrita y el próximo domingo la historia la escribes tú. ¡Sí se puede!", ha finalizado el líder del partido morado en el 'minuto de oro' del debate electoral de Atresmedia, que no ha agotado, puesto que le han sobrado unos 15 segundos. Pablo Iglesias ha acabado citando su lema de campaña y también algunas de las ideas que más ha repetido durante su mítines, entre ellas la necesidad de hacer frente al poder de los bancos, de las élites económicas o de los medios de comunicación. "Es verdad que los bancos en España doblaron el brazo al Tribunal Supremo, que las empresas energéticas se compran políticos llevándolos a los consejos de administración, y es verdad que las cloacas seguirán trabajando para que no estemos en un gobierno", ha dicho Pablo Iglesias.

También ha insistido en otra idea con la que se ha presentado como la única opción para garantizar un gobierno de izquierdas: la alerta de que "los poderes económicos y los brazos mediáticos" presionarán tras las elecciones para que el presidente Pedro Sánchez se una a Ciudadanos. "Pero también es verdad que, cuando gente se mueve, cambian cosas. Lo demostraron las mujeres el 8-M, los pensionistas y los jóvenes salieron a la calle a decir que no tenemos dos planetas", ha afirmado Pablo Iglesias en una llamada a la movilización.