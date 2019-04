Albert Rivera, a Sánchez: "Hoy le traigo un libro que nunca ha leído: su propia tesis"

Tiempo de lectura: 1



Albert Rivera ha vuelto a sorprender en el segundo debate 'a cuatro' junto a Sánchez, Iglesias y Casado celebrado este martes en Atresmedia durante una de sus intervenciones. Ha sido en el primer bloque del debate, el dedicado a 'Empleo'. En él, el presidente de Ciudadanos ha querido empezar reprochando a Pedro Sánchez que no fuese el autor de su propia tesis doctoral. "Le he traído un libro que usted no ha leído: es su tesis", ha dicho Rivera a Sánchez, al que se le ha notado sorprendido.

Sin embargo, esta vez el presidente del Gobierno venía preparado para las posibles ocurrencias de sus dos adversarios políticos del centro-derecha, y acto seguido le ha mostrado desde su atril el libro escrito por Santiago Abascal y Fernando Sánchez Dragó titulado: 'España vertebrada' (Editorial de Planeta). "Yo hoy te he traído este", le ha espetado.