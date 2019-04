Los 'gadgets' de Rivera y la respuesta de Iglesias, entre los 'zascas' del debate

LA TESIS DE SÁNCHEZ

Albert Rivera ha vuelto a sorprender con sus accesorios para el debate. En el primer bloque, el presidente de Ciudadanos ha querido empezar reprochando a Pedro Sánchez que no fuese el autor de su propia tesis doctoral. "Le he traído un libro que usted no ha leído: es su tesis", le ha dicho. Sin embargo, esta vez el presidente del Gobierno venía preparado para las posibles ocurrencias de su adversario político y acto seguido le ha mostrado desde su atril el libro escrito por Santiago Abascal y Fernando Sánchez Dragó titulado: 'España vertebrada' (Editorial de Planeta). "Yo hoy te he traído este", le ha espetado.

EL "ROLLO" DE RIVERA

Entre los "gadgets" para sostener su argumentación, Rivera ha exhibido un rollo de papel donde, según ha explicado, aparecían reflejados todos los casos de corrupción que afectan a los socialistas. "Todos los casos de corrupción del PSOE llegan casi al suelo", ha subrayado Rivera, calificándolo de "gran bazar de la corrupción".

�� Rivera se saca un rollo de papel con todos los casos de corrupción del PSOE y pregunta a Sanchez si dimitirá. #ElDebateDecisivo | #DebateAtresmedia ▶

https://t.co/ySjNzstTCx pic.twitter.com/fmriKumCZA — laSexta (@laSextaTV) 23 de abril de 2019

LA FOTO DE MENDIA CON OTEGUI

Pablo Casado ha acusado también a Sánchez de blanquear el terrorismo y el separatismo por "un puñado de escaños" y Rivera ha sacado su ya famoso marco con una foto de Idioa Mendia, líder del PSOE, y Arnaldo Otegui juntos en una cena navideña. "Estas fotos dicen mucho. Muchos socialistas se avergüenzan de su política por Bildu y Otegi. Purgó a Edmundo Bal, pero él tiene más dignididad que usted y ahora viene en las listas con nosotros. Quiero ser el presidente que proteja a todos los españoles. Ni en Alsasua, ni en Rentería, ni en Vic van a decidir el futuro de toda España”, ha dicho Rivera.

���� �� @Albert_Rivera ha mostrado otra foto de la vergüenza a Sánchez en el #ElDebateDecisivo

�� "Es el candidato del terrorista Otegi y muchos socialistas están decepcionados"

�� Los nacionalistas amenazan a los que respetan la ley y Sánchez guarda silencio. pic.twitter.com/rkBI5p9qaa — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) 23 de abril de 2019

RIVERA, A IGLESIAS: "ES UN MALEDUCADO"

Pablo Iglesias le ha dicho a Rivera que es "muy maleducado" por usar la "técnica de interrumpir todo el rato" y le ha pedido que no sea tan "impertinente". "Es una cuestión de respeto", ha dicho el líder de la formación morada cuando Albert Rivera le ha interrumpido para pedir que se pueda elegir entre el sector del taxi y el de los Vehículos de Transporte sin Conductor (VTC). "Su técnica de interrumpir todo el rato es propia de maleducados, a la gente que le vota a usted no le gusta que usted sea tan impertinente", ha zanjado Pablo Iglesias, que también le ha dicho a Albert Rivera que "la gente que le vota quiere ver a un caballero educado".

LA MALA EDUCACIÓN.

Pablo Iglesias a Rivera: "No sea maleducado. No hay que tener miedo al debate, pero tampoco al respeto"#ElDebateDecisivo pic.twitter.com/W4YVCoYxTv — El Televisero (@eltelevisero) 23 de abril de 2019

UN PÍC-NIC EN PEDRALBES

Sánche ha negado tajantemente haber pactado nunca con los independentistas, y ha remarcado que esta acusación de ambos es algo "falso" aunque se empeñen en repetir "mil veces una mentira". Sin embargo, mientras se expresaba en estos términos, Rivera le ha matizado desde su atril "¿lo dice usted en serio", en tanto que Casado le apuntaba "¿y Pedralbes qué fue, una jornada de picnic?", en referencia a la reunión que Sánchez mantuvo con el presidente catalán, Quim Torra, en Barcelona, el 20 de diciembre de 2018.

SÁNCHEZ, UNA "MATRIOSKA"

Pablo Casado ha acusado también a Pedro Sánchez de ser como una "matrioska", una muñeca rusa, con partidos como Podemos, independentistas catalanes y Bildu dentro, y le ha advertido sobre Arnaldo Otegi, al decir que "una persona experta en secuestros es capaz de pedir rescate a cambio de todo".

EGUIGUREN

Pablo Casado ha recriminado A Pedro Sánchez que no dé lecciones sobre malos tratos porque el PSOE tiene en la persona de Jesús Eguiguren "al único líder condenado por malos tratos a su mujer". "Y no lo echaron y lo pusieron a negociar en el caserío con los etarras. Que venga a dar lecciones de feminismo... Por favor, echen a los maltratadores y luego hablen ustedes de lo que dice Cayetana, que estuvo perfectamente clara", ha proclamado Casado, mostrándole a Sánchez un recorte de periódico con la noticia sobre el dirigente del PSE.