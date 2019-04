Sánchez pide el voto para el PSOE porque "sólo ganamos si gobernamos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes el voto para el PSOE porque ganar no significa gobernar y "si no gobernamos, no ganamos" y ha alertado junto a la vicepresidenta, Carmen Calvo, del "peligro" que supone el PP de Pablo Casado, que hoy ha puesto la "alfombra roja" a Vox.

A unas horas del cierre de campaña en Valencia y en un acto en el auditorio de Entrevías, barrio de Madrid donde el PSOE gana históricamente las elecciones, Sánchez ha apelado al voto de los indecisos y ha cargado contra el líder de Cs, Albert Rivera, que "se mueve mucho" y tiene "un armario tan ancho" que caben "todas las chaquetas: la socialdemocracia, el centro, la derecha y la ultraderecha".

Y sobre Casado, la vicepresidenta ha agradecido, irónicamente, a Casado que hoy reconociese en un medio de comunicación que dejaría entrar a Vox en un hipotético Gobierno. Por esto mismo, Sánchez ha insistido en que si la derecha suma el 28 de abril, "Casado será presidente y Albert Rivera y la ultraderecha, acompañantes en algún ministerio".

"Nada está hecho, ganar no significa gobernar, tenemos que ganar y gobernar, si no gobernamos, no ganamos", ha subrayado Sánchez ante unas 3.000 personas y donde ha aprovechado para pedir a los indecisos que voten al PSOE porque "la involución" de España es una "amenaza real".

Sánchez ha asegurado que "la frontera" entre el avance o la involución "puede ser un voto y puede ser un escaño" y, por tanto, es muy importante "no confiarse" y acudir a las urnas "porque hay muchos motivos", y aquí se ha referido especialmente a la concordia nacional y la justicia social.

El presidente del Gobierno ha reclamado que "el país pase página de estos siete años" y los ciudadanos voten al PSOE por "estabilidad y para que España avance".

Sánchez ha lamentado las "mentiras" del PP y Cs que abrazan "sin rubor" a la ultraderecha y ha reclamado el voto socialista para poder blindar los logros alcanzados en estos diez meses.

El también secretario general del PSOE ha hecho hincapié en que se siente "orgulloso" de ser español y de haber nacido en "un gran país, que ha construido una democracia de calidad y un estado de bienestar, que nos sitúa en la tercera posición del mundo en esperanza de vida".

Por su parte y en su intervención, la vicepresidenta del Gobierno ha dedicado al mitin a las mujeres, "a las mayores porque han sido el aguante y han sacado adelante a sus familias" y a las jóvenes que el 8 de marzo "cogieron el testigo de la lucha contra el feminismo".

También ha llamado a las mujeres a votar, "votar para ganar y ganar para gobernar este país" y ha alertado de quienes vienen propagando "fantasmas y nubarrones" que atentan contra los derechos y la convivencia.

En la misa línea, el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), José Manuel Franco, que ha iniciado el acto, ha asegurado que a Sánchez "no le frena nadie", tampoco "la triple A", en referencia a "la triple derecha que pretende retrotraernos a etapas oscuras de la historia".