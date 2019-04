¿Qué partido es más activo en redes sociales?

Desde hace tiempo, las redes sociales han representado el segundo entorno para el campo político a la hora de procesos electorales e interacción con el electorado. Madzuli Agency, agencia belga de marketing digital 360º, ha realizado un estudio para analizar los perfiles de los partidos políticos españoles (PSOE, Partido Popular, Podemos, Ciudadanos y VOX) en redes sociales y la interacción con su público objetivo, basándose en distintas métricas.

Tal como lo hizo Obama con su campaña del 2008 y 2012, comenzando por Twitter y amplificando los mensajes clave de su campaña a las demás plataformas, las redes sociales son una de las herramientas fundamentales para la interacción y captación de nuevos votantes en procesos electorales. Para la elaboración del estudio se analizaron los perfiles de los partidos políticos en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. A continuación, los números del estudio en detalle:

Instagram

Ciudadanos lidera el ranking con el mayor rango de participación (+4.07 millones) en Instagram, le siguen a la par PSOE y PP (+4 millones), luego VOX (+2 millones) y por último Podemos (+345mil).

En relación con el número seguidores, se destaca a VOX con 240.520, seguidos de Podemos con 134.000, Ciudadanos con 77.900, PP con 61.292 y por último PSOE con 45.840.

La mayoría de ellos ha realizado un promedio de 1.100 publicaciones en esta plataforma.

Facebook

En esta plataforma, Podemos lidera con un total de 1.233.549 seguidores. Le sigue a mucha distancia Ciudadanos con 332.149, VOX con 270.269, PP con 202.514 y PSOE con 168.284. En este tipo de red social la segmentación del público objetivo a través de sus intereses es fundamental para dirigir los mensajes clave de cada partido político.

YouTube

Para este tipo de red social el panorama cambia, destacando a Ciudadanos en primer puesto con 39.365 seguidores y un promedio de 24.098.271 visualizaciones. Le sigue VOX con 119.922 seguidores y 23.726.198 visualizaciones. Si bien VOX tiene un mayor número de seguidores, Ciudadanos por su parte destaca en el uso de la red social, logrando más visualizaciones con un menor número de seguidores. Podemos se posiciona en el tercer lugar con 79.796 seguidores y 17.076.416 visualizaciones, seguido muy por detrás de PSOE, con 16.998 y 10.827.517 visualizaciones. Por último, se encuentra PP con 14.398 y 10.364.980 visualizaciones.

Twitter

En esta plataforma, Podemos se encuentra en el primer puesto con un total de 1.363.783 seguidores, 99.563 publicaciones y 1.704 me gusta. Luego PSOE con 664.00 seguidores, 95.761 publicaciones y 5.468 me gusta. Sigue Ciudadanos con 511.276 seguidores, 129.682 publicaciones y 9.838 me gusta. En cuarto puesto se ubica VOX con 228.134, 35.509 publicaciones y 7.434 me gusta. Por último, se encuentra PP muy por detrás con 37.035 seguidores, 105.966 y 68.582 me gusta.

La mayoría de los partidos ha encontrado en el entorno online y de las plataformas sociales la manera de comunicar y amplificar sus mensajes, con el objetivo de aumentar la participación del electorado con su voto de confianza. La gestión en redes sociales se ha transformado en una herramienta fundamental para la interacción de los distintos partidos políticos con su público, cada red tiene su mecánica que la distingue a la hora de interaccionar, lo que aumenta el detalle de la elaboración de los mensajes para cada publicación.

“La importancia en la gestión de redes sociales se ha vuelto crucial para los partidos políticos a la hora de segmentar los mensajes para cada perfil dentro del electorado, por eso es necesario diseñar y planificar cada contenido especifico dentro de la estrategia de comunicación política de cada partido”, señala Kevin Geets, CEO de Madzuli Agency.