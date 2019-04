Le Pen felicita a Vox: “Las naciones necesitan defensores entusiastas”

La líder de Agrupación Nacional francesa, Marine Le Pen, ha felicitado este lunes a Vox por su irrupción en el Congreso de los Diputados tras las elecciones generales de este domingo, en las que han logrado el 10,2% de los votos y 24 escaños.

"Mis mas calurosas felicitaciones a Santiago Abascal y a su joven y vigoroso partido por su irrupción en el Parlamento", ha manifestado Marine Le Pen en un mensaje en su red social a primera hora de este lunes.

Mes plus chaleureuses félicitations à @Santi_ABASCAL et à son jeune et vigoureux parti @vox_es pour son entrée fracassante au Parlement !



Les Nations ont besoin de défenseurs enthousiastes !