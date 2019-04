Este jueves es el último día para pedir el voto por correo en las generales

El próximo 28 de abril se celebran elecciones generales en España. Si no vas a poder ir a votar ese día en el lugar donde te corresponde, puedes ejercer tu derecho a voto por correo postal. Pero ojo, el plazo acaba este jueves.

Si aún no has solicitado el voto, debes acudir hoy mismo en persona a cualquier oficina de Correos para solicitar la documentación oficial que deberá rellenar. Una vez hecho se tendrá que entregar exhibiendo el DNI (no sirve el resguardo del mismo ni una fotocopia), carné de conducir o pasaporte, todos ellos con fotografía para acreditar la identidad de la persona. Aunque el 18 abril es Jueves Santo y por tanto festivo en buena parte de España, Correos tendrá que abrir sus oficinas en su horario habitual para la gestión del voto por correspondencia. Además, especialmente en las oficinas en las que se está registrando mayor afluencia de solicitantes, se han habilitado ventanillas exclusivas y refuerzos de plantilla para agilizar la gestión del voto.

Una vez realizado la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente remitirá al domicilio que se haya dispuesto los documentos necesarios para el voto. Esto debe hacerse antes del 21 de abril. La recepción es personal y se incluye el certificado de inscripción en el censo, las papeletas para el Congreso y el Senado y dos sobre correspondientes donde se podrá introducir si así se desea el voto. Todo ello se deberá incorporar a un sobre que deberá remitirse a cualquier oficina de Correos personalmente antes del 24 de abril. El envío será cursado de forma certificada, con carácter de urgencia y totalmente gratuito.