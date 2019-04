Espejo-Saavedra (Cs): “Preocupa que a las universidades catalanas les pase lo mismo que a las instituciones"

El vicepresidente segundo del Parlament y candidato de Ciudadanos a las elecciones generales del 28-A, José María Espejo-Saavedra, ha afirmado en el programa 'Converses de COPE Catalunya y Andorra' que “el Parlament ha perdido prestigio”. Como vicepresidente segundo del Parlament, recuerda que “el Parlament había sido una cámara donde se había respetado mucho la legalidad, pero que desde la última legislatura se ha convertido en una cámara donde se han incumplido las leyes, se han pisoteado los derechos de los diputados y de la mayoría de los catalanes, y se ha infringido la Constitución”.

Espejo Saavedra ha calificado este escenario de “bastante inédito en el panorama parlamentario español”. El vicepresidente segundo del Parlament ha añadido que “el Parlament ha sufrido un proceso de degradación institucional muy triste, consecuencia y responsabilidad de personas como [Josep] Costa”, vicepresidente primero de la cámara Catalana. Según Saavedra, Costa ha prohibido y cortado debates que no le gustaban a él, algo que supone una “degradación de la calidad democrática de un parlamento”.

Espejo Saavedra también se ha referido a la campaña electoral y a cómo se está viviendo en Cataluña. El candidato de Ciudadanos ve en Cataluña una “situación complicada y crispada”. En este sentido, ha comentado los ataques a la candidata del PP en la Universidad Autónoma, y ha extrapolado la situación de las universidades catalanas a la situación de las instituciones públicas catalanas. “Es preocupante que a las universidades les pase lo mismo que a las instituciones. Están ocupadas por dirigentes que solo defienden una parte de los catalanes o estudiantes”, ha sentenciado. “Las instituciones públicas, que las pagamos todos, están puestas al servicio de una parte”, ha añadido.

Interpelado sobre si acercarse al Partido Popular no desitúa a Ciudadanos del centro que buscan y de ser la fuerza que puede pactar tanto con PP como con el PSOE, Espejo Saavedra ha asegurado que “quien se ha alejado del centro es Pedro Sánchez, porque está dispuesto a pactar con aquellos que le dieron su apoyo en la moción de censura”. Además, ha añadido que “Ciudadanos no rechaza los votos del PSOE para que Rivera sea presidente, pero lo que no vamos a hacer, es darles nuestros votos para que él -refieriéndose a Sánchez- sea presidente”. Sobre Vox, Saavedra ha recordado que no está en el Congreso de los Diputados pero que, sin embargo, respetan “todas las opciones políticas democráticas que se presenten [a las elecciones] y respeten la Constitución”.

El vicepresidente de la mesa del Parlament ha desgranado algunas de las propuestas económicas y fiscales del plan de Ciudadanos para España. Desde Ciudadanos consideran que uno de los problemas de España es la natalidad, y, en consecuencia, el futuro de las pensiones. “Proponemos como medida fiscal que aquellas familias con dos hijos sean consideradas familias numerosas, y tengan una deducción fiscal de 1.200 euros al año”, ha explicado. “En el caso de las familias con tres hijos, la deducción será de 2.400 euros al año. Estas deducciones se cobrarían como la deducción de la maternidad que hay actualmente”.