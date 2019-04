Es una de las ausencias más significativas en las filas de 'Unidas Podemos' en esta campaña electoral y una de las noticias políticas del año. Hace unos meses, Iñigo Errejón decidía abandonar el partido liderado por Pablo Iglesias para apoyar a la formación de Manuela Carmena en la Comunidad de Madrid.

La marcha de Errejón, uno de los fundadores ideológicos de la formación, provocó una importante crisis interna en el partido, algo que no fue bueno para los de Iglesias tal y cómo demuestran las encuestas: que auguran un importante descenso en el número de votos respecto a las elecciones de 2015 y 2016.

Pero, ¿qué opinan los afiliados de 'Unidas Podemos? COPE.ES se ha desplazado hasta un acto del partido en Madrid para conocer de primera mano cuáles son las posturas de varios afiliados respecto al ahora candidato de 'Más Madrid' a la presidencia de la Comunidad de Madrid: “Ni pizca. De hecho le voté porque soy afiliada y nos traicionó. Si tenía clara su decisión nos podíamos haber ahorrado votar su candidatura”, ha indicado una afiliada de la formación morada.

Por su parte, Juan López de Uralde, candidato de 'Unidas Podemos' por Álava', lanzó un mensaje de integración: “A nosotros nos gustaría que estuviera todo el mundo porque todos sumamos, pero Iñigo decidió tomar otro camino y hay que respetar esa decisión”.

En otro sentido, en el acto de 'Unidas Podemos' en la capital de España nos encontramos con afiliados de 'Más Madrid' que en clave nacional apoyarán la candidatura de Iglesias: “Iñigo está haciendo un buen trabajo con 'Más Madrid' y es diferente. De hecho yo estoy en 'Más Madrid' y para las generales la gente vamos con Podemos”.

Por último, otro afiliado denomina la marcha de Errejón como una verdadera traición: “Hace cuatro días me dan una patada en las espinillas por Iñigo y no me duele, pero Iñigo se ha portado muy mal con nosotros. El podrá tener los rencores que pueda tener pero su comportamiento no ha sido el mejor”.