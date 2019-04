Albert Rivera lo volvió a hacer: sacó otra foto enmarcada, pero esta vez de Otegi con una líder socialista

Si el momento del debate electoral de RTVE fue cuando Albert Rivera sacó en su atril una foto de Pedro Sánchez en el Palacio de Pedralbes junto a Quim Torra, el de este martes ha vuelto a tener como plato estrella otra ocurrencia del presidente de Ciudadanos. Ha ocurrido tras una intervención de Sánchez en la que afirmaba: "Defendemos el autogobierno, no fracturar más la sociedad catalana. No es no: no va a haber ni independencia ni referéndum ni quiebra de la unidad de España”. Y continuaba: “Me han acusado de todo, me han dicho que tengo las manos manchadas de sangre". A lo que Casado le ha respondido: "No mienta, dije que Otegi tiene las manos manchadas de sangre. No es lo mismo".

Sin embargo, la respuesta más contundente ha sido la de Rivera, pues ha sacado una foto de Otegi (dirigente de Bildu y condenado por terrorismo), con la líder socialista en el País Vasco, Idoia Mendia, en un encuentro gastronómico en el que también hubo otros políticos.

���� �� @Albert_Rivera ha mostrado otra foto de la vergüenza a Sánchez en el #ElDebateDecisivo

�� "Es el candidato del terrorista Otegi y muchos socialistas están decepcionados"

�� Los nacionalistas amenazan a los que respetan la ley y Sánchez guarda silencio. pic.twitter.com/rkBI5p9qaa — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) April 23, 2019

Lo ha acompañado con las siguientes palabras. "Estas fotos dicen mucho. Muchos socialistas se avergüenzan de su política por Bildu y Otegi. Purgó a Edmundo Bal, pero él tiene más dignididad que usted y ahora viene en las listas con nosotros. Quiero ser el presidente que proteja a todos los españoles. Ni en Alsasua, ni en Rentería, ni en Vic van a decidir el futuro de toda España”.

Pero no ha quedado ahí la intervención de Albert Rivera, quien también sacó una copia del cartel independentista que colocaba un agujero de bala en su frente para pedir su muerte, así como las pintadas en la casa del juez Llarena. “Me preocupa que amenacen a los jueces como a Llarena”, añadíó el presidente de Ciudadanos.

Mientras Rivera seguía apuntillando que "es la foto de la vergüenza". Pedro Sánchez se ha defendido como ha podido alegando que "defendimos el autogobierno. Los nacionalistas y los nacionalistas se deben reconocer y entenderse".