El PP acusa a Rivera de hacerle el “trabajo sucio” a Sánchez en el debate

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este miércoles que el líder de su partido, Pablo Casado, dejó "noqueado" a Pedro Sánchez en el debate de ayer, en el que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le hizo el "trabajo sucio" al atacar a Casado. Tan "noqueado" ve a Sánchez por el "tono presidencialista" de Casado tras el debate en RTVE, que ha ironizado con que "corre el rumor" de que el secretario de Organización, José Luis Ábalos, está preparándose para sustituirle en el de hoy, en Atresmedia, según ha dicho en una rueda de prensa en la sede de la calle Génova.

Para el PP ayer se intentó "desdibujar" que Casado es la única alternativa a Sánchez, quien será el "beneficiado" de los votos a Ciudadanos y a Vox, y quien pactará con los independentistas, los batasunos y Podemos y "quizás también con Rivera". García Egea ha acusado a Sánchez de salir a "embarrar" el debate de ayer, en el que "buscaba a Casado provocándolo como si estuviera en un patio de colegio", sin dar datos objetivos ni ofrecer propuestas. También ha criticado a los "actores secundarios", en referencia a Rivera y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por intentar "emborronar" la decisión clave para España del 28 de abril, que es no dividir el voto para que no vuelva a gobernar Sánchez.

Por lo que respecta a la ausencia de Vox de estos debates, García Egea se ha limitado a indicar que "sales perjudicado de los debates si tienes ideas y no puedes exponerlas y sales beneficiados si no tienes ideas y propuestas y te prohíben ir" y que cada uno saque "sus propias conclusiones". Para el debate de esta noche, Casado tiene previsto "hacer hincapié" en los asuntos que abordó ayer como "la España que se levanta para trabajar y se dedica a crear empleo y no a confrontar de una manera artificial en los debates". Sin embargo, no sabe cómo se va a comportar el líder de Ciudadanos porque es el "rey del cambio" y mientras ayer tocaba el Rivera que ataca, García Egea desconoce "qué versión le toca hoy".

Fuentes del partido han asegurado que, por su parte, el líder del PP hizo ayer "el debate que quería hacer" y que tras sus intervenciones, quien pensaba votarle le va a votar y el resto de los electores pudo ver que no es un "radical", por lo que se muestran satisfechos y creen que seguirá en la misma línea. Casado ya se encuentra en Génova para preparar el debate de esta noche, para lo que volverá a contar con sus más estrechos colaboradores, como el propio García Egea y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto.