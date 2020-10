La teoría de José María Carrascal sobre el positivo en covid-19 de Trump y su efecto electoral

Sobre la visión de los estadounidenses, Carrascal ha explicado que existen ciertas dudas sobre cuál va a ser el resultado electoral en la noche del 3 de noviembre: "Hablo con mis amigos allí y noto un desconsuelo y un malestar como nunca. No saben qué va a pasar. Si por un lado temen la fuerza bruta de Trump o por otro lado de debilidad del candidato demócrata. Mi teoría es si ese contagio de virus que ha tenido el presidente no sea un 'fake', que no lo haya tenido. Si se diera ese caso el objetivo de Trump es el que ha conseguido: poder salir diciendo "yo he vencido al virus". Es posible y en cualquier caso lo ha hecho, en 24 o 48 horas ha salido diciendo que el virus es vencible y yo lo he demostrado".

Donald Trump protagonizó hace unas semanas un momento clave en la campaña estadounidense. Su salida de la Casa Blanca hacia el hospital militar Walter Reed provocó un punto de inflexión en la campaña debido a la incertidumbre que provocó el positivo del presidente republicano, pero más sorpresa aún generó el regreso a las pocas horas de Trump a su despacho en Washington, señalando que continuaba con el tratamiento pero que había conseguido vencer al virus, solo unas horas después de haberse confirmado su positivo.