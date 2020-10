José María Carrascal, en COPE: "Los norteamericanos se sienten más identificados en el fondo con Trump"

José María Carrascal, histórico periodista español y reconocido corresponsal en Washington, ha desvelado en Cope.es su punto de vista sobre las elecciones en Estados Unidos del próximo 3 de noviembre. Carrascal nos ha recibido en su salón, cargado de historias y líneas de análisis sobre la actualidad que ha marcado las últimas décadas tanto en España como en resto del mundo. En la actualidad compagina su espacio de opinión de ABC con tiempos de lectura y análisis, que también le permiten seguir con cierta atención todo lo que ocurre en la campaña estadounidense.

El periodista ha revelado que siente un gran sentimiento de cariño hacia ese país en el que estuvo destinado más de dos décadas: "He sido corresponsal en Estados Unidos durante 24 años. Me he sentido muy comprometido con aquel país. Realmente es el país de todos. Cuando llegué a Estados Unidos pensé que era una especie de Alemania en grande, estaba equivocado. Siempre que los compromisos me lo permiten sigo viajando a Nueva York donde paso largas temporadas. Me toca muy de cerca lo que allí pase".