Joe Biden ya se reconoce como el próximo presidente de Estados Unidos, aunque evite pronunciarlo públicamente. Así lo ha explicado el candidato demócrata en un mensaje que ha dado este sábado a la nación desde su lugar habitual de residencia, Wilmington, en pleno prime time de las televisiones americanas.

A escasos minutos de las cinco de la madrugada, hora española, Biden ha reconocido que es favorito para ser el próximo presidente de los Estados Unidos aunque ha evitado proclamarse vencedor de estas elecciones. "Vamos a ganar esta carrera", ha llegado a decir en reiteradas ocasiones.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

La rueda de prensa se había anunciado de forma tímida a última hora de este viernes, ya que el equipo del candidato demócrata estaban esperando noticias de los estados que todavía siguen su recuento. En concreto, los estados de Pennsylvania, Alaska, Georgia, Nevada y Arizona siguen a estas horas contando votos, aunque se prevé que en las próximas horas uno de estos estados pueda cerrar sus urnas y, por tanto, proclamarse un vencedor de los comicios.

Llamada a la unidad y a la serenidad

El goteo constante, de momento lo único que ha provocado ha sido que los márgenes de diferencia entre Joe Biden y Donald Trump hayan aumentado considerablemente, si tenemos en cuenta lo ajustadas que están siendo estas elecciones. En Pennsylvania, por ejemplo, el candidato demócrata ya saca un margen de 0.5% décimas, y se sitúa en más de los 3.336.000 votos, mientras que Trump roza los 3.310.000.

Una diferencia de unos 29.000 votos que han hecho que el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, no espere a los resultados definitivos para empezar a trabajar en los próximos retos que tiene el país, entre los que ha destacado la gestión de la pandemia y la crisis económica. Aun así, el hecho de que ningún medio de comunicación en sus predicciones declare a Biden presidente ha hecho que esta rueda de prensa haya tardado más de lo esperado y que Biden no se autoproclame ya presidente.

El candidato demócrata, ha querido destacar junto a su vicepresidenta, Kamala Harris, su victoria en estados clave como Georgia y Arizona, donde los demócratas hacía años que no eran primera fuerza. Además, en el breve discurso que ha pronunciado ha llamado a la calma a todos los americanos por los momentos de tensión que está habiendo en las últimas horas debido a la lentitud de este proceso y ha insistido en que se deben contar todos los votos.

Biden, en un mensaje a la nación, ha explicado que ningún americano es enemigo de nadie. "Somos oponentes, pero no enemigos, somos americanos, no importa por quién hayas votado. Podemos acordar dejar atrás el odio y la demonización. No va a ser fácil, pero tenemos que intentarlo", ha pedido, en un país que está dividido en dos tal y como lo revelan estos comicios.

Trump había pedido que no reconociese su victoria

Horas antes, el todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante el anuncio de esta comparecencia vía Twitter ha dicho que Joe Biden no debería reivindicar su victoria en las elecciones de forma "errónea", ya que ha vuelto a insistir en que van a continuar con los procedimientos legales ante lo que consideran un "fraude electoral".

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

"Joe Biden no debería declarar la victoria para la presidencia de forma errónea. Yo también podría reivindicarla. ¡Los procedimientos judiciales no han hecho más que empezar!", ha dicho en su perfil oficial.