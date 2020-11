Joe Biden hace un llamamiento a la unidad de Estados Unidos en su primer discurso como presidente electo

El futuro presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pronunciado su primer discurso tras ganar las elecciones en la madrugada, hora española, de este domingo. El acto ha tenido lugar en Wilmington (Delaware), residencia del político demócrata y también sede central desde donde ha seguido estas intensas jornadas de escrutinio tras las elecciones del pasado 3 de noviembre.

El acto ha sido abierto por la candidata demócrata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, que ha agradecido a todos los ciudadanos estadounidenses que han votado de forma masiva por Biden en estas elecciones. En este sentido, Harris ha mandado un mensaje de apoyo a todas las personas que lo están pasando mal por la covid-19.

Durante su intervención también ha pronunciado palabras de elogio para Joe Biden, reconociendo que su mandato estará marcado por la unidad, el diálogo y la cooperación dentro y fuera de las fronteras estadounidenses. Tras su breve discurso, la que será la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos ha presentado a Joe Biden, que por primera vez se ha dirigido a la nación como presidente electo de los Estados Unidos.

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8

Biden se ha dirigido a la nación mandando un mensaje de unión y reconociendo que trabajará por el pueblo estadounidense: "El pueblo ha hablado y nos han entregado una victoria clara y para nosotros: el pueblo. Hemos ganado con el mayor número de votos jamás emitidos: 74 millones".

En este sentido, el político demócrata ha señalado que su política buscará unir y no dividir: "Seré un presidente que busque unir y no dividir. No veré estados azules y rojos, solo veré Estados Unidos. Estados Unidos es el pueblo y creo que para eso debe trabajar la administración. Debemos trabajar para recuperar el alma de Estados Unidos, la clase medida y las relaciones con el mundo".

También ha reconocido el papel que juega su familia en su carrera política: "Soy el esposo de Jill, no estoy aquí sin su amor y sin su apoyo incansable. Estoy aquí por mi familia porque son mi corazón. También es una gran educadora y por ello es un muy buen día para todos los educadores porque habrá una de vosotras en la Casa Blanca".

Respecto a los votantes de Trump, Biden ha pedido mirar hacia el futuro y dejar atrás las confrontaciones que estos días también han llenado las calles de Estados Unidos: "Quería representar en esta campaña a toda América. A los que han votado a Trump, entiendo su decepción esta noche, pero ahora es el momento de mirar todos hacia delante. Ahora es el tiempo de sanar América".

Por último ha establecido algunas de las líneas generales que marcarán sus primeros meses de mandato: "Estados Unidos nos ha llamado para gobernar al ritmo de la decencia y la Justicia, para mirar por vuestras familias y para evitar el racismo. Mirar a la cara al problema climático y sobre todo para recuperar la decencia".

Respecto a la pandemia, Biden ha prometido que la primera medida que tomará nada más ser nombrado presidente el próximo 20 de enero: "Nuestro trabajo principal será controlar la covid-19. No podremos recuperar la economía si no vencemos al virus. Lo primero que haré es nombrar un comité de científicos para controlar la pandemia. Es la primera cosa que haré el próximo 20 de noviembre".

El candidato demócrata Joe Biden se convirtió este sábado en el presidente electo de EE.UU. después de haber conquistado el estado clave de Pensilvania, según las proyecciones de los principales medios de comunicación del país, mientras que el ya mandatario saliente, Donald Trump, seguía sin reconocer su derrota electoral.

Biden, el candidato presidencial que más votos ha ganado en la historia de EE.UU., superó la cifra mágica de 270 compromisarios que necesitaba en el Colegio Electoral cuando los medios confirmaron que ganará en Pensilvania cuando se acaben de contar todos los sufragios. Su compañera de fórmula, Kamala Harris, hizo también historia al convertirse en la primera mujer elegida jamás como vicepresidenta de EE.UU., además de la primera mujer negra que llegará a ese cargo, cuando ambos asuman la Casa Blanca el 20 de enero. La proyección llegó después de casi cuatro días de agónica espera, mientras los estados contaban el récord de papeletas enviadas por correo en las elecciones con más participación de la historia del país.

Entretanto, Trump se negó a reconocer la derrota y aseguró que "la elección está lejos de haber finalizado", además de criticar que Biden se halla "apresurado" a reclamar la victoria "falsamente", en un comunicado de su campaña. En un tuit posterior, insistió en que había ganado los comicios y reiteró sus acusaciones sin pruebas de que hubo irregularidades. "GANÉ LAS ELECCIONES", afirmó Trump en un tuit publicado todo en mayúsculas la tarde del sábado, horas después de que quedara claro que no conseguirá un segundo mandato.

Más allá de Biden y Trump, si hubo una estrella en las redes sociales fue Harris, quien reaccionó en Twitter diciendo que hay "mucho trabajo por delante" y es hora de empezarlo. "Estas elecciones son mucho más que sobre Joe Biden o sobre mí. Se trata del alma de EE. UU. y nuestra voluntad de luchar por ello. Tenemos mucho trabajo por delante, empecemos", señaló. Harris acompañó su mensaje de un vídeo de casi dos minutos en el que se ven a diferentes estadounidenses y que tiene la banda sonora de la canción "America The Beautiful" de Ray Charles.

Pero el mensaje que se hizo viral fue un vídeo que la senadora por California publicó en esa misma red social en el que llamaba por teléfono a Biden después de que los principales medios proyectaran que habían ganado las elecciones. "¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido, Joe! Vas a ser el próximo presidente de Estados Unidos", dijo Harris por teléfono, antes de soltar una carcajada de alegría.

En paralelo había un aluvión de reacciones y llegaba la catarsis de los seguidores de Biden a las calles de ciudades como Washington, Nueva York y Filadelfia. El expresidente Barack Obama felicitó a Biden y Harris por su "histórica y decisiva victoria" en las elecciones, mientras que la que fuera candidata presidencial demócrata en 2016, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, celebró que el país haya "repudiado" finalmente a Trump.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs