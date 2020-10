Gay de Liébana: "Estados Unidos necesita mandar un mensaje económico de tranquilidad al mundo"

Las elecciones en Estados Unidos del próximo 3 de noviembre no son una cita electoral más, sobre todo por el contexto en el que se producen. El presidente de los Estados Unidos es un figura muy importante a nivel mundial, sobre todo en la actualidad en un contexto de crisis tanto en el país estadounidense y también a nivel internacional.

Por ello, las políticas del próximo presidente de los Estados Unidos serán clave tanto para la economía de Estados Unidos como también para la de sus socios directos y el resto del mundo. El economista y colaborador de COPE José María Gay de Liébana ha analizado en Cope.es las claves económicas que pueden ser la nota dominante en Estados Unidos a partir del próximo 3 de noviembre: "En cuanto a las elecciones es difícil explicar quién van a resultar ganador. Hay parte de la América profunda con mucho tejido industrial que se sienten identificados con Donald Trump, pero otra parte de Estados Unidos quiere que el país vuelva a ser una gran potencia en el mundo, sobre todo para competir de forma directa con el crecimiento de China. Para conseguir este objetivo las políticas demócratas son mucho más aperturistas".

Gay de Liébana ha reiterrado que estas eleccionees tienen ciertas aristas que hay que interpretar independientemente de quién gane las elecciones: "Las políticas en materia económica de Estados Unidos van a tener consecuencias económicas durante los próximos cuatro años. Hay pequeñas y medianas empresas que están contentos con la reforma fiscal que Trump sacó adelante, que durante los últimos años ha mantenido uno discurso muy agresivo en asuntos económicos con China y también con Europa. El proteccionismo de Trump provoca un importante división de opiniones dentro de la sociedad estadounidense".

Sobre la perspectiva internacional de estos comicios, el profesor Gay de Liébana explica que es necesario un discurso conciliador de cara a la economía internacional: "El tono en materia económica no ha sido el adecuado y necesitamos que todos vayamos a una. Creo que es necesario templar los ánimos y mirar no solo por su economía y mirar por todos. Nos hemos dado cuenta que la globalización es un concepto no muy entendido por la administración de Trump. Estados Unidos necesita mandar un mensaje de tranquilidad al mundo. Todos esperamos que Biden sea elegido para poder trasladar ese mensaje".

Por último ha explicado que aunque China ahora mismo lleve ventaja en políticas económicas, Washington todavía puede recuperar mucho terreno: "Estados Unidos puede recuperar posición, pero China va a ser el único país que va a crecer en este entorno de pandemia. No hay niguna económica que presenta sus características, ya que han hecho mucho en el campo digital y llevan mucha ventaja respecto a otras economías. Si gana Trump nos podemos esperar cualquier cosa, pero en estas elecciones está la economía mundial en juego".